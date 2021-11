¿Qué sucede si te quedas sin energía mientras conduces un EV?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si estás buscando un coche nuevo y tratando de decidir entre un coche con motor de combustión interna tradicional o un vehículo eléctrico (EV), no estás solo. Un número récord de vehículos eléctricos de batería (BEV) se estrenará a finales de 2024. Pero algunos consumidores siguen luchando contra la ansiedad por el alcance cuando se trata de vehículos eléctricos y a menudo se preguntan: ¿Qué sucede si un EV se queda sin energía mientras estás conduciendo?

“Quedarse sin energía en un EV no es lo mismo que quedarse sin gasolina en un coche con motor de combustión interna”, dice Alex Knizek, ingeniero automotriz de Consumer Reports. “Tu única opción es que te remolquen hasta el cargador más cercano”.

Hace años, AAA puso en marcha un programa de asistencia en carretera en el que algunos de sus camiones estaban equipados con cargadores de nivel 2 e incluso de corriente continua rápida y podían proporcionar una carga suficiente para llevarte al cargador más cercano, dice Knizek. Pero pocas personas utilizaban el programa y no era una solución práctica, por lo que lo eliminaron gradualmente. Sin embargo, a medida que los EV se vuelven más comunes, no nos sorprendería ver resurgir este tipo de programas. Dicho esto, un EV no se detendrá sin previo aviso. Los conductores reciben muchos avisos cuando la batería se está agotando, y si es lo suficientemente baja, el coche reducirá la potencia de propulsión. En algunos vehículos eléctricos, el sistema de navegación muestra los cargadores públicos más cercanos y te guía hasta ellos.

La ansiedad por el alcance puede ser una poderosa motivación para mantener una buena cantidad de energía en reserva, por si acaso. También hay aplicaciones para teléfonos, como PlugShare, que funcionan de la misma manera. Y cada red, como ChargePoint y Electrify America, tiene su propia aplicación. Los vehículos eléctricos con sistemas de navegación integrados suelen mostrar una estimación del nivel de carga restante de la batería cuando el vehículo llega a su destino.

Para el uso diario, incluso esta es cada vez menos preocupante, ya que el alcance aumenta con los nuevos modelos. Casi no hay vehículos eléctricos nuevos que tengan un alcance inferior a 250 millas. (Consulta la lista completa de CR sobre el alcance de los vehículos eléctricos actuales).

Si la ansiedad por el alcance te impide considerar la compra de un EV, otra buena opción es un híbrido enchufable. Puedes utilizar el motor eléctrico en la ciudad, normalmente durante 25 a 35 millas, y la gasolina para viajes más largos. El motor de gasolina también sirve como red de seguridad para aquellos a los que les preocupa quedarse varados en un EV. Estos vehículos dividen efectivamente la diferencia entre un híbrido normal y un vehículo eléctrico puro.

