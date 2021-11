Will Smith confiesa que llegó a pensar en asesinar a su propio padre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Will Smith nunca ha ocultado el hecho de que se crió en una familia humilde y desestructurada, que no constituyó precisamente un buen ejemplo para él de cara a su desarrollo futuro. Sin embargo, ahora el intérprete ha ido un paso más allá, por medio de su nueva autobiografía “Will”, a la hora de describir algunas de las experiencias más duras que tuvo que vivir viendo siendo un niño y observando lo mal que se la llevaban sus padres y la violencia que su papá ejercía su madre. Por eso, Will Smith ha confesado que hasta llegó a pensar en matar a su padre.

En un nuevo extracto del libro que ha publicado la revista People, Will Smith se confiesa las ganas que tenía de “vengar” a su mamá, Caroline Bright, y de hacer pagar a Carol Smith Senior, su papá, por todos los abusos que cometió contra ella durante décadas. En una ocasión y siendo un niño, Will Smith presenció una pelea que terminó con una impactante agresión, hasta el punto de que su madre escupió sangre y cayó contra el suelo al recibir de su marido un fuerte puñetazo en la sien.

No obstante, ese deseo de venganza que empezó a invadirle llegó a su máxima expresión en su época adulta, cuando tenía que cuidar de su anciano padre, enfermo de cáncer, en los últimos años de la vida de este. Fue entonces, poco antes de la muerte de Carol en 2016, cuando Will Smith volvió a recordar con lucidez los maltratos físicos y psicológicos con los que su padre amedrentaba y sometía a su mamá de forma continua, por lo que Will Smith llegó a pensar en asesinar a su progenitor hacer justicia por su propia mano.

“Una noche, cuando le llevaba con cuidado de su dormitorio al baño en silla de ruedas, la oscuridad se apoderó de mí. El camino entre ambas estancias atravesaba la zona de las escaleras. De niño me decía que algún día vengaría a mi madre, que cuando fuera lo suficientemente mayor y fuerte, cuando dejara de ser un cobarde, acabaría con su vida. Me paré al borde de las escaleras: le podría haber empujado y podría haberme salido fácilmente con la mía. Todas esas décadas de odio, dolor y resentimiento acabarían de un plumazo. Pero negué con la cabeza y continué hasta el cuarto de baño”, dijo Will Smith uno de los fragmentos más impactantes de su libro. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

