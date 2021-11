Will Smith hace desgarradoras revelaciones sobre su salud mental: “Consideré el suicidio”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Will Smith, y prueba de ello fue la desgarradora confesión que hizo recientemente: llegó a contemplar el suicidio como su única salida durante la grabación de una serie de YouTube sobre la batalla contra su peso.

El actor detrás de la serie “El Príncipe del rap” está a punto de estrenar una mini serie en la que se propone perder casi 10 kilos en 20 semanas y la tarde del pasado martes dio un adelanto de “Best Shape of my life” con el lanzamiento de su tráiler oficial.

Sin embargo, nada preparó a su público para la triste revelación que Will Smith hace a su familia durante los primeros segundos del clip. Sentado alrededor de una mesa con sus hijos Trey, Willow y Jaden, Will Smith platicó sobre su salud mental y cómo fue que llegó a pensar en quitarse la vida.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida físicamente, pero mentalmente estaba en otro lugar. Ésa fue la única vez en mi vida que alguna vez consideré el suicidio”, se escucha decir al histrión.

Además de esto, en el tráiler de la mini serie se adelanta que se abordarán varios aspectos de la vida del famoso que la audiencia desconoce y que los dejarán con la boca abierta. “Best Shape of my life”, el proyecto más personal y reciente de Will Smith, se estrenará el próximo 8 de noviembre a través del canal de YouTube del famoso.

Dicha mini serie surge a solo unos meses de que el actor de “Soy Legenda” y “Aladdín” recurriera a su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores sobre los problemas de peso que enfrentaba. Para hacerlo, publicó una donde aparecía sin camisa y admitía que se encontraba “fuera de forma”. View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

“Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma de mi vida”, escribió Smith para acompañar la imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

