Lionel Messi reveló sus días más oscuros tras su paso del FC Barcelona al Paris Saint-Germain

Poco a poco, Lionel Messi parece estarle agarrando el ritmo a su nuevo equipo. Jugar en el PSG, luego de haber estado por tanto tiempo en el FC Barcelona, no es una tarea sencilla. La adaptación de “La Pulga” parece estar llegando a buen puerto, pero el argentino no olvida los problemas de sus últimos días en España y los primeros en Francia

“Fue doloroso el año anterior cuando habíamos dicho que me iba con el tema del burofax y todo eso. Al final lo habían entendido, habíamos tenido una charla y más o menos los habíamos convencido. Esto fue todo de repente (…) Y luego de repente tenernos que ir de Barcelona y que en una semana ya estábamos en otra ciudad, todo nuevo. Fue difícil para nosotros”, reconoció Messi en una entrevista para Sport.

Por otra parte, “La Pulga” reconoció que aún siente nostalgia y recuerda sus momentos vistiendo la camiseta blaugrana. Tras cuatro meses del anuncio, el argentino parece no haber superado su pasado culé.

“Si, hasta día de hoy cuando veo los partidos me generan cosas o me dan ganas… o recuerdo cosas de los partidos en el Camp Nou, con la gente. Es revivir un poco todo lo que fue”, reconoció.

Messi quiere volver al FC Barcelona

A pesar de ahora vestir los colores del Paris Saint-Germain, Lionel Messi no ocultó sus ganas de regresar en algún momento al club en donde se convirtió en leyenda. “La Pulga” no descarta su vuelta al Camp Nou, en cualquier faceta.

“Si, siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y sumar. Me encantaría ser secretario o técnico en algún momento. No se si va a ser en el Barcelona o no, pero si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda”, concluyó el argentino. View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

