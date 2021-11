Chivas de Guadalajara y su carta a Santa Claus: conoce los refuerzos que quiere Marcelo Michel Leaño para el “Rebaño”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las Chivas de Guadalajara han dado noticias en esta semana. En primera instancia, Ricardo Pelaez anunció el bombazo de mantener a Marcelo Michel Leaño hasta 2022. Esta información no le gustó a la afición, pero en el “Rebaño Sagrado” se plantean la posibilidad de armar una plantilla competitiva para la próxima temporada.

Este torneo está en juego y Chivas consiguió el cupo al repechaje. Pero la directiva apunta todos sus cañones para el próximo torneo. En este sentido, el conjunto mexicano estudia la posibilidad de adquirir tres futbolistas, a petición del entrenador, para revivir los tiempos de gloria del “Rebaño”.

Chivas va por una pieza clave de “La Máquina”

Según las informaciones de Azteca Deportes, recopiladas por el portal Chivas Pasión, la directiva del “Rebaño Sagrado” tendría la ilusión de adquirir a Luis Romo, uno de los referentes en el equipo de Juan Reynoso. Sin embargo, el conjunto mexicano tendría que pelear contra el interés de otros clubes provenientes de Europa. View this post on Instagram A post shared by Luis Romo (@luis.romo3)

Goles y defensa para el “Rebaño”

Por otra parte, Chivas de Guadalajara estudiaría la posibilidad de hacerse con el lateral derecho del Pachuca Kevin Álvarez. Actualmente esta posición le pertenece a Jesús Sánchez, pero le vendría bien algo de sana competencia deportiva. View this post on Instagram A post shared by Kevin Alvarez (@kevinalvarez_c)

Los goles son amores y Chivas carece de ellos. Tras la salida de Juan José Macías, el club tuvo un vacío en el ataque, pero la solución de Leaño estaría en el Santos Laguna con la contratación de Eduardo “El Mudo” Aguirre. 📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Este fue el tanto con el que Eduardo Aguirre empató el partido.



Santos 2-2 Toluca#LigaBBVAMX ⚽ #TuVidaNoEsUnJuego pic.twitter.com/5C1Jc6hO26— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 25, 2021

