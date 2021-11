La gran fortuna de Saúl “Canelo” Álvarez, el deportista mexicano mejor pagado

Saúl Canelo Álvarez es uno de los deportistas que han construido una gran fortuna gracias a sus triunfos en el deporte.

Álvarez reveló recientemente que en 2005 durante su primera pelea profesional, ganó 800 pesos mexicanos (cerca de $40 dólares) de los cuales, tuvo que pagar la mitad para comprar boletos para que toda su familia pudiera verlo pelear.

“Solamente me pagaron la mitad del dinero correspondiente por mi primera pelea. Me encanta el boxeo y nunca lo había hecho a cambio de dinero (…) En ese entonces yo tenía otros trabajos, estaba solo, no tenía hijos y no debía mantener nada. No necesitaba el dinero, solamente quería pelear”, dijo Saúl Álvarez.