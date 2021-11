En video, Bella Thorne baila sensualmente usando un sostén negro con encaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bella Thorne no deja de dar sorpresas en sus redes sociales, y ahora publicó unos sexys clips en los que aparece luciendo su figura mientras baila un tema de trap, usando un sostén negro con encaje.

Hace algunos días la cantante estrenó el video de su más reciente sencillo, titulado “In you”. Ella misma lo dirigió y escribió el guión, además de aparecer con muchos sensuales atuendos que mostró en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Bella no podía dejar de enseñar los disfraces que usó para las fiestas de Halloween, destacando uno de látex negro con botas altas y otro de conejita de Playboy. Esa publicación de la actriz obtuvo más de un millón de likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

