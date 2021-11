Ni dos goles le valieron para salvarse: ‘Chicharito’ lamentó casi en lágrimas la eliminación de LA Galaxy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar de anotar dos goles que le valieron el empate a su equipo, Chicharito salió muy triste por la eliminación de LA Galaxy, que no pudieron acceder a los playoff de la MLS por segunda vez de manera consecutiva.

El equipo angelino se vio 2-0 abajo y supo remar contra la corriente y conseguir un empate que despertaba la ilusión de todos, pero un gol en propia puerta volvió a poner en desventaja al Galaxy que luego volvió a empatar con un tanto de Chicharito, firmando así su doblete que únicamente iba a servir para la estadística.

“Es obvio que no merecíamos estar en los playoffs, incluso a pesar de las cosas que he estado escuchando sobre el VAR en el otro juego. Todo lo que tengo en la mente y la cabeza es que me duele. Estoy muy dolido”, declaró bastante conmovido Javier Hernández.

Chicharito Hernández lamenta no conseguir el boleto a Playoffs con #LAGalaxy



"Estamos dolidos, ofrecemos disculpas a los aficionados. Lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero darlo todo. Buscar ser campeón".



"Estoy muy dolido. Me duele mucho esto". pic.twitter.com/gOFtwq1iKS — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) November 8, 2021

Chicharito anotó el primer gol al minuto 51 en donde supo capitalizar un descuido de la defensa rival dentro del área.

Posteriormente, en el 75’, volvió anotar dándole el empate definitivo a su equipo 3-3 tras impactar el balón de tijera. CHICHA AGAIN



His 17th on the year to equalize again! Chaos.#LAvMIN // #DecisionDay pic.twitter.com/R4XB9G4E0q— Major League Soccer (@MLS) November 8, 2021

A pesar de la lamentable noticia para el mexicano y su equipo, LA Galaxy valoró el desempeño de Chicharito durante todo el año y le otorgaron los premios de jugador del año y bota de oro del club en los conocidos LA Galaxy 2021 Team Awards. En la presente campaña, Hernández sumó 17 goles y aportó 21 asistencias.

