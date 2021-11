A Jennifer Lopez y Ben Affleck les costó decirse adiós y se cayeron a besos en pleno aeropuerto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las mejores noticias que tuvo este 2021 que está próximo a llegar a su final fue la reconciliación 17 años después de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Desde que JLO dio a conocer su ruptura con Alex Rodriguez y comenzaron a circular las imágenes y rumores de un segundo romance entre “Bennifer”, las cámaras de los paparazzi no han dejado de seguirlos. Pero, por ser de los artistas más famosos de Hollywood, sus agendas vives ocupadas. En esta oportunidad fue a “La Diva del Bronx” a la que le tocó viajar por compromisos laborales, pero su amado la llevó hasta la puerta de su avión privado. El amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck es tan grande, que les costó muchos minutos poder decirse adiós y, sin miedo al qué dirán, se cayeron a besos en pleno aeropuerto.

Pero no sólo fueron los paparazzi los únicos que estaban al pendiente de la pareja, hasta el propio de piloto del avión tuvo que voltear en varias oportunidades para asegurarse que los besos que se dieron Jennifer Lopez y Ben Affleck en pleno aeropuerto para decirse adiós habían llegado a su final.

Ben Affleck, como es costumbre ya, no paró de hacer divertidas caras y se nota que también que le hacía chistes a Jennifer Lopez y ella no para de reír. Este par se volvió inseparable y tiene a todo el que los ve absolutamente babeados de ternura. View this post on Instagram A post shared by 𝙵𝙰𝚂𝙷𝙸𝙾𝙽 , 𝙰𝚁𝚃 , 𝙻𝙸𝙵𝙴𝚂𝚃𝚈𝙻𝙴!✌️ (@fashionmoodtv)

Muchas son las fuentes cercanas a la pareja que han dicho que, aunque sí planean casarse, tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck han querido esta vez hacer las cosas bien. Incluso han afirmado que Jennifer Lopez estaba preparando un estricto acuerdo prenupcial. Recordemos que la fortuna de la ex de Marc Anthony está valorada en $400 millones de dólares, mientras que la del actor de Hollywood en $100 millones de dólares. Total que habrá que esperar a ver cuándo esta parejita nos soprende con las campanas de boda, Mientras, nos seguimos deleitando con sus muestras de amor. View this post on Instagram A post shared by FAN CLUB (@jennifer.lopez.fan.club)

