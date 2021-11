VIDEO: Juan José Origel estalla contra María Félix y la califica de déspota y grosera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay un personaje complicado en la historia del cine mexicano, sin duda es María Félix, a quien Juan José Origel califica de “Déspota y grosera”, pues asegura que la diva le hizo un tremendo desplante cuando la buscó para entrevistarla.

Fue durante una entrevista para Mara Patricia Castañeda donde Pepillo Origel estuvo como invitado y habló sobre diversos pasajes de su carrera dentro del mundo de la farándula, además presumió su amistad con Silvia Pinal y fue aquí donde comparó a su amiga con María Félix y señaló que la diferencia entre ambas divas es que Silvia era querida por el público por su personalidad y que “La Doña era todo lo contrario” calificándola como déspota y grosera.

“A dos mujeres he visto en México así en grande: a María Félix y a Silvia (Pinal). Pero María Félix era déspota, grosera, y Silvia es una mujer querida por todo el pueblo, muy cariñosa con toda la gente. Hay una diferencia abismal, porque “La doña”, ¡uff!”, así lo señaló listo para contar la anécdota que vivió con la famosa actriz.

Origel confesó que todo ocurrió durante su etapa en Ventaneando, la cual fue entre 1996 y 1998, recordó que ambos coincidieron en una fiesta que ofreció el embajador de Francia, Bruno Delaye, por lo que comenta que se acercó a la mesa donde estaba sentada la actriz para entrevistarla y señaló que en un primer momento todo iba bien, sin embargo, comenta que cuando sacó el cubo del micrófono con el logo de azteca, la actriz simplemente se volteó y se negó a darle la entrevista, por lo que el periodista aprovechó para “sacar la nota” y hacerle preguntas que la incomodaran.

“Entonces llego y le digo: ‘Señora, buenas tardes, ¿cómo está?’. Voltea muy amable y a la hora que ve el cubo de Azteca nomás sentí el pelazo que me dio, se voltea y dije: ‘Aquí está la nota’. ¿Cómo iba a llegar a decirle a Pati Chapoy que la señora me dio la volteada? Yo así de: ‘Señora, ¿está enojada porque no la sentaron en la mesa principal? ¿Con qué llegaba yo de la nota? Total, que la señora ya no me quería”, acotó el conductor.

En otro momento de la entrevista, Origel señaló que gracias a su llegada a Televisa pudo “recuperar” la simpatía de María Félix, pues recordó que el dueño de la televisora, Emilio Azcárraga fue el intermediario para que se pactara una entrevista, sin embargo, Pepillo lamentó que ya no se pudiera concretar dicha sesión con “La Doña” pues meses después la actriz murió, pero recordó que “en su reconciliación”, la actriz le reprochó haber sido malo con ella, pero Juan José recordó entre risas que salió bien librado gracias a que culpó a Pati Chapoy.

“Un día le dije a Emilio Azcárraga: ‘No sabes las ganas que tengo de entrevistar a la Doña’. Un día me habla Emilio y estaba con La Doña, y me dijo: ‘Te la voy a pasar’. Y la señora: ‘Usted ha sido muy malo conmigo’. Le dije: ‘Nombre, lo que pasa es que la señora Chapoy era la que me decía’. Después me dio su teléfono, platicamos y todo, y cuando me iba a dar la entrevista, se nos fue”.

