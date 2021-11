“Memo” salió humillado: Christian Pulisic le mandó un mensaje a Guillermo Ochoa luego de marcar para Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Por ahí dicen que la lengua es el castigo del cuerpo. Esta frase ganó validez en Cincinnati. Estados Unidos venció 2-0 a México y le arrebató el liderato en el Octagonal de Concacaf. En la previa hubo comentarios entre estadounidenses y mexicanos, pero unas declaraciones de Guillermo “Memo” Ochoa fueron silenciadas por el futbolista del Chelsea Christian Pulisic.

Antes de que se desarrollase el partido, “Memo” habló del nivel de Estados Unidos e indicó que los estadounidenses siempre habían tomado como ejemplo el fútbol mexicano, pero que en términos generales el balompié azteca sigue siendo superior. El arquero de las Águilas del América utilizó la frase “México ha sido ese espejo en el que Estados Unidos quiere verse”.

CHRISTIAN PULISIC PUTS THE USMNT AHEAD MINUTES AFTER SUBBING ON 🤯 pic.twitter.com/ZVqUzJ1sRZ — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

Sin embargo, el conjunto estadounidense le respondió de la manera más dolorosa: con goles y victoria. Christian Pulisic salió en el segundo tiempo para vestirse de héroe y mandarle un pequeño mensaje al arquero mexicano. Luego de marcar el primer tanto del partido, el futbolista del Chelsea mostró su camiseta interior en la que estaba plasmada la frase: “El hombre en el espejo”. Memo Ochoa: "Mexico is the mirror in which the United States wants to see itself"



Christian Pulisic: pic.twitter.com/bm5B10N5Zi— Major League Soccer (@MLS) November 13, 2021

Sin duda alguna esta fue una respuesta para el guardameta azteca. “Memo” tendrá que pensarlo dos veces si quiere volver a declarar en contra de Estados Unidos. El conjunto de Gregg Berhalter tomó el primer lugar del Octagonal de Concacaf con su victoria en Cincinnati y además tuvo la posibilidad de darle una lección al experimentado capitán de El Tri.

