Rechazar a Estados Unidos para ir a México: los padres de Julián Araujo revelaron cómo fue la difícil decisión de la joya de Los Ángeles Galaxy

Julián Araujo ha sido uno de los nombres más sonados del fútbol mexicano en el último tiempo. El joven lateral de Los Ángeles Galaxy tenía madera de sobra para jugar en la selección de Estados Unidos, de hecho, Araujo llegó a vestir su camiseta. Sin embargo, el futbolista nacido en Lompoc, California, tomó una decisión trascendental al dejar a un lado a la USMNT por defender a El Tri de Gerardo Martino.

“A mí me habló en un día tres veces, me decía que quería irse para México y yo solo le dije que él lo decidiera solo le expliqué que la afición de México es muy exigente y solo me dijo que estaba preparado para todo, que iba a poner más del 100 por ciento para agradarle a la gente, hacer mi trabajo y representar dignamente al país”, explicó Jorge Araujo, padre de Julián, en una entrevista a Mediotiempo.

Los padres de Julián son de Zacatecas y Guanajuato una de las razones por la cual el joven futbolista ha mantenido su inclinación a la tradición y el deporte mexicano. De hecho, Jorge confesó que su hijo se vestía con El Tricolor de México.

“Con la verde ya lo hemos visto muchas veces porque siempre se la ponía. Julián se fue de la casa con 16 años, ha tomado sus decisiones y ha madurado muy pronto, ha seguido su propio camino y nosotros solo lo apoyamos”, sentenció.

Otro mexicano en el FC Barcelona

Julián Araujo no solo llamó la atención de El Tri. Guadalupe, madre del futbolista, confesó que el joven lateral tuvo una oferta para irse al FC Barcelona. Sin embargo, los planes en Los Ángeles Galaxy terminaron por convencerlo.

“Es algo difícil de creer, todo se acomodó. Antes de que llegara Dennis Te Kloese lo invitaron a ir a La Masía de Barcelona y debía llevar una carta del Galaxy y no se la dieron. En Galaxy le explicaron el plan que tenían para él con los gemelos Barros Schelotto que lo promovieron al primer equipo”, recordó Guadalupe. THE BEST OF LA GALAXY 🌌🇲🇽👏



🏅Chicharito won Player of the Year and the Golden Boot for his 17 goals ⚽️



🛡 Julián Araujo was named Defense of the Year and received the Humanitarian of the Year award 🏅#LAGalaxy #MLS #ElTriEng pic.twitter.com/XLZjri22UQ— El Tri Online (@eltrionline) November 9, 2021

