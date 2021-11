Conoce la lista de desterrados de El Tri: Gerardo Martino se da el lujo de dejar fuera a tres futbolistas mexicanos con un gran presente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En este mes de noviembre, la selección mexicana tendrá que afrontar un par de peligrosos encuentros ante las selecciones de Estados Unidos y Canadá. El Tri afrontará partidos definitorios en el Octagonal de Concacaf, pero curiosamente Gerardo Martino apuesta más a su confianza que por la actualidad de los futbolistas mexicanos.

En este sentido, grandes jugadores aztecas han quedado excluidos de la convocatoria a pesar de vivir un gran presente en sus clubes. El caso más categórico es con la MLS, liga en la que los mexicanos triunfan, pero ninguno de ellos es tomado en cuenta.

Javier “Chicharito” Hernández una vez más fuera de México

El delantero estrella de Los Ángeles Galaxy fue excluido una vez más de la lista de Gerardo Martino. El atacante mexicano sigue sin ser tomado en cuenta por el “Tata” a pesar de vivir un gran presente en Estados Unidos. “Chicharito” ha sido uno de los puntos altos de su equipo y pelea la tabla de goleo con 15 tantos. El azteca ha llegado a esta gran cifra en tan solo 20 partidos jugados.

Vetado o no, pero Chicharito siempre respondiendo ante las críticas, dudas y polémicas con gol… ¡hay que saber estar en el lugar y momento!@CH14_ por su presente, y por a su legado con la Selección Mexicana merece estar en el TRI. Si o si. 🇲🇽pic.twitter.com/P7V94v6jUW — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) November 2, 2021

Javier Eduardo “Chofis” López, el ídolo de San José Earthquakes

El ex futbolista de Chivas de Guadalajara ha demostrado su talento en Estados Unidos. “Chofis” es una pieza clave en el equipo de Matías Almeyda y hace pocos días fue galardonado como el Mejor Jugador del club en 2021. El jugador de 27 años de edad acumula 12 goles y 3 asistencias con el equipo estadounidense. .@eduardochof19 did it all in 2021.



A look back at an unforgettable season for La Chofis. pic.twitter.com/WSmUzPoUad— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 3, 2021

Gerardo Arteaga, un mexicano que triunfa en Bélgica

El puesto del lateral izquierdo es uno de los más problemáticos a nivel mundial. Sin embargo, México tiene a un gran talento de 23 años de edad que sobresale en el Genk. Gerardo Arteaga ha jugado 20 partidos en la temporada y también se ha dado el lujo de jugar la UEFA Europa League. ¡INCREÍBLE!🟦🇲🇽😔



Titular en su equipo, juega todos los minutos. Anota goles, pone asistencias. Catalogado de los mejores laterales en la liga de Bélgica.



Gerardo Arteaga sigue sin ser convocado a la Selección Mexicana. pic.twitter.com/urcspfWFd2— Analistas (@SomosAnalistas_) November 5, 2021

El Tri jugará ante Estados Unidos el viernes 12 de noviembre en el TQL Stadium y luego visitará a Canadá el martes 16 en el Estadio de la Mancomunidad.

