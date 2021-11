Mexicano ídolo en Estados Unidos: “Chofis” López se ganó el premio al Mejor Jugador de 2021 en San José Earthquakes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los futbolistas mexicanos continúan dando de qué hablar en la MLS. Carlos Vela desata euforia en LAFC, “Chicharito” enloquece a la afición de Los Ángeles Galaxy y Javier Eduardo “Chofis” López es premiado en San José Earthquakes. El ex futbolista de Chivas de Guadalajara fue seleccionado cómo el Mejor Jugador de 2021 del club.

The 2021 Team Awards are here!



Congrats to @eduardochof19, our Offensive Player of the Year & our Players' Player of the Year. 👏 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 3, 2021

SJ Earthquakes decidió premiar a sus jugadores más destacados y López no podía faltar en esa selección. El jugador azteca se ha convertido en una pieza determinante en el modesto equipo de Matías Almeyda. Con su gran aporte ofensivo, “Chofis” ha enamorado al público estadounidense.

“Chofis gana el premio al Jugador Ofensivo del Año después de anotar 12 goles, el máximo del equipo, incluidos tres goles para ganar el juego, además, ha dado cuatro asistencias hasta ahora en su temporada de debut. Los 12 goles de Chofis son la mayor cantidad registrada por un jugador de los Quakes en su primera temporada con el club desde Ariel Graziani en 2002 (14). Se convirtió en el noveno jugador en la historia del equipo en anotar al menos 12 goles en una sola temporada. Actualmente lidera a todos los recién llegados a la MLS con 16 goles + asistencias“, expresó el club en su comunicado. The numbers don’t lie.@eduardochof19 lookin like @MLS Newcomer of the Year to us. 👀 pic.twitter.com/i29yNE8oy6— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 2, 2021

A pesar de su gran rendimiento en la MLS y sus goles de alta factura, Gerardo Martino no ha querido convocarlo a la selección mexicana. Sin duda alguna una convocatoria con El Tri sería la cereza del pastel en esta destacada temporada. .@eduardochof19 did it all in 2021.



A look back at an unforgettable season for La Chofis. pic.twitter.com/WSmUzPoUad— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) November 3, 2021

“Chofis” tendrá que regresar a Chivas de Guadalajara una vez finalice su cesión. En este sentido, el conjunto de la Liga MX se frota las manos con la posibilidad de tener de vuelta a un jugador más experimentado y con mucho más rodaje.

