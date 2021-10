Video: Rafa Márquez lloró al recordar el trato que recibió en España y cuestionó la organización del fútbol mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rafa Márquez ha sido uno de los futbolistas mexicanos que ha logrado dejar huella en el fútbol europeo y mundial. El defensor azteca agradeció entre lágrimas el gran recibimiento que tuvo en el fútbol español, especialmente en el FC Barcelona. El ex futbolista de El Tri aprovechó la oportunidad y le mando un mensaje a la organización de fútbol en México.

“Es difícil que en tu país te tengan tanto cariño (…) pero que vengas a otro país y te traten así, muchas gracias, de verdad”, expresó Rafael Márquez en una entrevista con El Chiringuito.

🗣️🇲🇽"Es difícil salir de tu PAÍS y que te TRATEN ASÍ"



🥲@RafaMarquezMX, emocionado, en #ChiringuitoMárquez pic.twitter.com/ZhaMtnD1RK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2021

En cuanto a su paso glorioso por Europa, el mexicano reconoció que las situaciones del balompié de su país no están dadas para que un compatriota suyo tenga el mismo éxito en el exterior.

“Lamentablemente somos pocos (los futbolistas mexicanos) que hemos tenido éxito en Europa. Digo pocos porque somos muchos en México y no hemos crecido como pudiéramos porque tenemos infraestructura, calidad, talento, pero al final cómo está organizado el fútbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos. Al final en los mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales”, sentenció el ex defensor del FC Barcelona.

👏🇲🇽"He jugado 5 MUNDIALES con MÉXICO. Es una CIFRA MÁS, porque no pude conseguir algo importante con mi selección" @RafaMarquezMX, leyenda del fútbol, en #ChiringuitoMárquez pic.twitter.com/KXyJEmwM6B— ChiringuitoLatino (@chirilatino) October 26, 2021

Cinco mundiales con México que no importan

En el Mundial de Rusia 2018, Rafa Márquez igualó un registro de Antonio Carbajal y Lothar Matthäus al disputar cinco Copas del Mundo. Sin embargo, el mexicano miró con ojo crítico estos números.

“He jugado cinco Mundiales con México. Es una cifra más porque no pude conseguir algo importante con mi selección”, concluyó el Azteca. View this post on Instagram A post shared by Rafael Marquez (@rafael_marquez_official_acount)

