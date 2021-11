Alicia Machado y los finalistas de ‘La Casa de los Famosos’ explican por qué merecen ganar

Exclusiva

Llegó la gran final de “La Casa de los Famosos” y son cinco celebridades que se disputan al premio de $200 mil dólares. Para llegar hasta este punto, las estrellas tuvieron que pasar de todo pero, ¿por qué creen que merecen ganar?

Alicia Machado, Manelyk González, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero son los finalistas del reality show de Telemundo. El público será quien finalmente vote por su ganador y haga que triunfe en la gala del gran final el lunes 15 de noviembre.

Antes de conocer al gran ganador de esta primera temporada de “La Casa de los Famosos”, pudimos conocer en exclusiva por qué cada uno de ellos piensan que llegaron a la final y merecen ganar el show.

Alicia Machado: “Yo entré aquí sin estrategias de ningún tipo. Tampoco era un formato de televisión que yo conociera o lo viera como competencia como tal. Pero creo que con el pasar del tiempo entendí que ser yo misma, ser una mujer auténtica, fiel a mis emociones por sobre todo y fiel a los bonitos sentimientos que sé que tengo. He tratado de sacar lo mejor de mí y de domesticar aquellas parte de mí que no me gustan y que sé que no han sido buenas. Creo que aquí al final del camino ya aprendí ya terminé de aprender la lección y eso me hace sentir muy plena”.

Manelyk González: “Mi mejor estrategia para estar en la final… definitivamente ser yo misma, que me vieran como realmente pienso, como realmente soy, sin guardarme nada, sin fingir. Mi mayor arma, y por la que estoy seguro que estoy en la final es por mi manera de ser y ser yo misma”.

Kelvin Rentería: “Creo que esa última nominación que tuvimos en la semana 11 fue muy crucial, incluso yo estaba esperando lo peor. No había nominado a Cristina en ninguna ocasión y me la jugué y le di un punto y resulta que los otros compañeros también le dieron puntos a ella, lo cual la mandaron a la eliminación. Creo que fue lo que me mantuvo fuera… no tengo nada en contra de Cristina — la respeto mucho, es como mi hermana mayor”.

Pablo Montero: “Fue como un bolado [llegar a la final], fue algo que estuve leyendo yo y le pedí a Dios que me ayudara con una señal. Fue una decisión difícil en estas alturas del partido por qué le llegas a tomar cariño a la gente que está aquí. Siempre me salió bien ese tipo de decisiones, desde el principio que no sabía ni que onda”.

Cristina Eustace: “Lo más importante es que no dejé de ser uno mismo. Esa fue la única estrategia que usé. Tuve que dejar de pensar que estaban las cámaras y hasta ahorita sigo igual, yo no puedo estar pensando que alguien me está viendo. Trato de portarme bien, pero a final de cuentas, lo más importante es que seas único y que seas tú porque la gente eso lo ve. Si yo a veces no me fumaba cosas que veía menos [el público]”.

