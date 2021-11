Alicia Machado y Roberto Romano se meten al jacuzzi de ‘La Casa de los Famosos’ y se enciende la pasión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alicia Machado tuvo un gran romance dentro de “La Casa de los Famosos“. La ex Miss Universo tuvo un amorío con Roberto Romano, pero fue algo fugaz. Ambos optaron por solo ser amigos ya que tuvieron varias diferencias en la casa.

Sin embargo, Roberto parece haber cambiado de opinión tras salir del juego y ver que Alicia era todo un gran partido para él. Al analizar las cosas parece ser que Roberto decidió que quería algo más con la reina de belleza.

Como todos saben, Alicia fue la primera finalista de “La Casa de los Famosos” al coronarse como la líder de la casa en la última prueba. Al ser la última semana, no se le dieron los beneficios que esta prueba solía tener, como el subir a la suite especial.

La Jefa se vio generosa y le otorgó a Alicia poder subir a la suite y pasar una noche allá como premio de consolación. La sorpresa sería que Roberto estaba esperándola para una noche romántica.

Ambos pudieron disfrutar de una rica cena y de poder entrar al jacuzzi donde se desataron las pasiones. Teniendo una conversación intima, Roberto le dijo que le gustaría tener algo más con Alicia estando afuera de la casa.

“Si no existieras tu, difícilmente me podría ver con alguien — en cuestión pareja. Al haberse dado todo aquí, me gusta, es algo que no buscaba… y al final dije, ‘le voy a dar rienda suelta a esto a ver que pasa’. Si realmente sucediera algo contigo en cuestión formal, algo serio… porque sí me gustaría algo serio, la verdad“, le dijo Roberto a Alicia.

Cuando Roberto le dijo lo último a Alicia, ella se sorprendió y lo agarró para darle un beso.

Seguir leyendo

• ¡Qué fuerte! Jorge Aravena enfrenta a Gisella Aboumrad por Alicia Machado en ‘La Casa de los Famosos’

• Fans explotan contra Kelvin Rentería de ‘La Casa de los Famosos’ por traición a Manelyk González

• Jorge Bernal expone a Gisella Aboumrad y la llama ‘falsa’ en ‘La Casa de los Famosos’