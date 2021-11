Padres de Octavio Ocaña conmueven al visitar la tumba del actor y hacerle una emotiva promesa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A poco más de dos semanas de la inesperada muerte del actor Octavio Ocaña tras una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, familiares, amigos y fanáticos siguen rindiéndole homenaje a través de redes sociales y visitándolo en la tumba donde descansan sus restos. Tal es el caso de sus padres, quienes protagonizaron un desgarrador video en el que le hacen una emotiva promesa al famoso. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de Instagram se difundió un breve clip en el que a Don Octavio Pérez, papá del actor de 22 años, visitar la tumba de su hijo en Tabasco para hacerle una promesa:

“Hola, mi rey, ¿Cómo estás? Estamos visitándote tu mamá y yo. Cada domingo vamos a venir si es necesario. Te amamos mucho, papito. Te quiero y te amo“, se escucha decir al papá de Octavio Ocaña en un video que él mismo publicó en su perfil dentro de la plataforma.

En el emotivo filme, de apenas 28 segundos, también aparece la mamá del histrión que dio vida a “Benito” en la serie de Vecinos, mientras acomoda un par de fotografías y flores en la tumba.

Sin embargo, ese no fue el único video que se viralizó durante el fin de semana, pues Don Octavio Pérez también publicó un clip en el que sus sobrinos dedicaron una canción que a Octavio Ocaña: “Dedicación de mis sobrinos hacia Tavo. No somos cantantes, pero es la canción que le gustaba a mi hijo con todo cariño de tus primos, espero donde estés te guste esta canción”. View this post on Instagram A post shared by Octavio Perez (@octavioperezpabenito)

Por otro lado, el equipo de fútbol donde el famoso jugaba (La Trinidad) también le rindió un homenaje en la cancha, recordándolo con discursos y camisetas con su rostro: “Partido de futbol en honor a mi hijo querido. Beso al cielo hijo; tu legado está intacto“, escribió el padre del histrión para acompañar el clip. View this post on Instagram A post shared by Octavio Perez (@octavioperezpabenito)

