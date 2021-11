‘Eternals’ se convierte en la película peor rankeada del UCM

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lo que comenzó con la posibilidad de convertirse en la película de superhéroes más aclamada de Marvel Studios, terminó siendo el proyecto con el peor ranking en la historia de dicha productora. Pero, ¿Qué puntaje obtuvo “Eternals” y por qué no fue bien recibida por el público? Aquí te lo contamos.

Fue el pasado 5 de octubre que el mundo finalmente vio la esperada película “Eternals”, dirigida por la ganadora del Premio Oscar Chloé Zhao. Sin embargo, hubo un grupo selecto de críticos que tuvieron acceso previo a la premiere y desafortunadamente las calificaciones no beneficiaron a la producción, al punto de ser la película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) peor rankeada.

De acuerdo con el sitio web cinematográfico Rotten Tomatoes, la cinta tuvo un puntaje crítico del 73 por ciento, dejándola entre Avengers: Age of Ultron y Iron Man 2. No obstante, luego de su primera semana de estreno, la cinta cayó a un 63 por ciento, por debajo del 66 por ciento de Thor: The Dark World.

Pero, ¿por qué el público no recibió positivamente a este nuevo equipo de superhéroes? Si bien Marvel se ha caracterizado por levantar al público de sus asientos con las historias de acción que ha estrenado a lo largo de los años, “Eternals” es la nueva apuesta de la productora de una nueva ola de héroes de acción, una versión más “relajada” que el resto de su catálogo. Por esta razón, la cineasta china Chloé Zhao fue la elegida para tomar la batuta del proyecto.

“Eternals” se centra en una raza inmortal de seres poderosos que llegaron a la Tierra hace miles de años; sin embargo, se hicieron presentes nuevamente a raíz de los acontecimientos que surgieron como resultado de “Avengers: Endgame”.

En la película, los héroes se enfrentarán a los Deviants, sus contrapartes malvadas que pueden cambiar su forma a la de cualquier depredador que maten, convirtiéndolos en una amenaza mortal que requiere una respuesta de la magnitud de estos seres.

