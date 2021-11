Hermana de Octavio Ocaña comparte fotos inéditas de “Benito” como chambelán en sus XV años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para la familia de Octavio Ocaña, la mejor manera de contrarrestar el “hate” y las críticas hacia la memoria del fallecido actor, es compartir aquellas fotografías y videos de los momentos más conmovedores de su vida. Tal fue el caso del festejo de XV años de sus hermanas Bertha y Ana, cuyos recuerdos fueron compartidos a través de redes sociales, causando furor instantáneo.

A través de su cuenta de Instagram, Bertha Ocaña decidió abrir su corazón y compartir algunas fotos de su celebración de cumpleaños donde apareció disfrutando de la fiesta junto al actor que interpretó a “Benito Rivers” en Vecinos.

En dichas postales se aprecia a un pequeño Octavio mientras baila con sus hermanas, una de cada lado, enfundado en un mini smoking, que le da una tierna apariencia: “Octavio tenía 10 años y nosotras estábamos cumpliendo 15”, dijo la joven de 28 años para acompañar el carrusel de fotos.

“Aún recuerdo que no queríamos tener chambelanes por qué sabíamos que al mejor chambelán lo teníamos en casa y era él. Sin duda le encantó la idea y se comprometió para ser el mejor chambelán,(nótese en las fotos)”, añadió la hermana del histrión.

Para concluir su mensaje, la hermana de Octavio Ocaña reiteró que ese solo fue uno de los tantos momentos especiales que vivió junto a su hermano, y afirmó que a donde quiera que iba siempre era el alma de la fiesta. Asimismo, destacó que la presencia de su hermano sigue latente dentro de sus corazones.

“Ese día tan especial para la familia y no cabe duda que él siempre fue luz, vida y su ángel siempre le daba ese toque especial a todo, fuimos muy afortunadas al tenerte como hermano, tus padres fueron muy afortunados al tenerte como hijo y, aunque nos cuesta entender que ya no estás físicamente, siempre vas a estar en cada momento, en cada recuerdo, en cada palabra, en cada día vivido, el cielo es hermoso desde que ya eres parte de él”, concluyó Bertha. View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa)

