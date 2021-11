Gael García gana juicio contra una marca de whisky por el uso de su imagen sin autorización

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Gael García Bernal salió victorioso de la batalla legal que enfrentó contra la famosa marca de Whiskey Jhonnie Walker de Diageo México y ahora deberá ser indemnizado con el 40 por ciento de las ventas realizadas como resultado de la campaña “Caminando con gigantes”, tras hacer uso de su imagen sin autorización.

Dicha resolución surge 8 años después de que el histrión recurriera a la vía legal para hacer a la empresa responsable por el uso de su imagen sin autorización o contrato previo.

De acuerdo a la demanda que Gael García Bernal interpuso en 2013, la campaña publicitaria Caminando con gigantes transmitió 22 spots entre septiembre y octubre del 2011 donde se hizo referencia a su imagen, por lo que solicitó una indemnización que este 2021 finalmente fue aceptada.

Este jueves se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del protagonista de cintas como “Amores Perros” y “El crimen del padre Amaro”, por lo que podría recibir el 40 por ciento de las ventas que obtuvo la empresa durante la difusión de Caminando con gigantes.

“De este modo, como derecho fundamental, este derecho también ofrece una protección específica frente a la utilización no consentida de la propia imagen con fines meramente comerciales o lucrativos”, señala el fallo aprobado en beneficio del actor.

A pesar de haber dado a conocer la noticia del fallo, no se dieron más detalles sobre la fecha límite que Johnnie Walker de Diageo México tiene para solventar la cantidad acordada. No obstante, con este triunfo, Gael García Bernal marca un precedente para que otros artistas o cualquier persona que no esté en el medio artístico se pueda amparar en la Ley Federal del Derecho de Autor para exigir una sanción comercial por el uso indebido de su imagen. ¡Bien por Gael! View this post on Instagram A post shared by Gael Garcia Bernal (@gaelgarciab)

