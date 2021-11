Raúl Jiménez, Luis Suárez y James Rodríguez se convierten en imagen de famosa página de criptomonedas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los futbolistas Raúl Jiménez, Luis Suárez y James Rodríguez han sido los protagonistas principales de la famosa página de criptomonedas, Binance, en su última campaña publicitaria difundida a través de las redes sociales.

La escenografía en la que posaron los futbolistas fue bastante parecida, pues aparecían con una computadora, en la que se observa el portal web de Binance, y en la mano un teléfono celular con la aplicación. El mexicano Raúl Jiménez publicó el siguiente mensaje: “Descubre el mundo de las cryptos conmingo”.

Discover the world of crypto with me on @binance #BinanceForAll

Descubre el mundo de las cryptos conmigo en @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/8HoM7CVLCw — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) November 9, 2021

El mensaje del jugador del Atlético de Madrid, Luis Suárez, fue bastante parecido: “Binance hace que aprender y comprar cryptos sea sencillo”. – @binance makes it easy to learn about and buy crypto 💪👊 #BinanceForAll@binance hace que aprender y comprar cryptos sea sencillo 💪👊 #BinanceForAll pic.twitter.com/BYXR0swQqX— Luis Suarez (@LuisSuarez9) November 11, 2021

Mientras que el colombiano James Rodríguez escribió: “Entre los partidos y entrenamientos, es fácil ponerme al día con las últimas tendencias usando Binance”. Between training and matches, it's easy to catch up on the latest crypto trends through @binance #BinanceForAll



Entre los partidos y entrenamientos, es fácil ponerme al día con las últimas tendencias usando @Binance_COL #BinanceForAll pic.twitter.com/7ZhHRvg224— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) November 18, 2021

El contrato de Lionel Messi incluye tokens cifrados

En el contrato del argentino Lionel Messi con el club francés PSG firmado en agosto incluyó pagos de sueldo en “fan tokens” del PSG. Los tokens son activos digitales que los equipos de fútbol utilizan para lograr conectar con sus seguidores.

Según información del periodista de El Salvador, Luis Andrés, “Messi recibe un primer pago con criptomonedas. El astro argentino recibió una primera parte de su sueldo en ‘fan tokes’ del PSG, por un valor, según una fuenta bancaria y otra próxima al club, de alrededor de un millon de euros ($1,113,000), vía AFP”.

Messi recibe un primer pago con #criptomonedas. El astro argentino recibió una primera parte de su sueldo en 'fan tokens' del #PSG, por un valor, según una fuente bancaria y otra próxima al club, de alrededor de un millón de euros ($1,133.000), vía AFP @DeDinero_ES— Luis Andrés (@luisandresMA) November 18, 2021

Rebautizan estadio de los Ángeles Lakers