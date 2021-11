Acción de Gracias anima a angelinos a ponerse refuerzo de vacuna anticovid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ante la cercanía del Día de Acción de Gracias, Aly Robles, una inmigrante mexicana de 50 años que reside en la ciudad de Inglewood, al sur del condado de Los Ángeles, no la pensó dos veces para ponerse el refuerzo de la vacuna de covid-19.

“Me la pusieron hace 2 semanas justamente para estar lista ese día porque no quiero representar ningún peligro para la única tía que tengo aquí en Los Ángeles y quien ya tiene 90 años”, dice Aly.

Además su esposo sufre de diabetes, y no quiere ponerlo en riesgo. Aly ronda los 50 años, no tiene condiciones de salud, pero dice que decidió aplicarse la tercera vacuna por su tía abuela y su esposo.

“Vamos a estar juntos en la cena de Acción de Gracias, y no me gustaría contagiar a ninguno de los dos”, dice. Aly trabaja como empleada en una tienda de comestibles, donde se considera muy expuesta al virus.

“Voy a ser sincera, me vacuné para poder cuidar a mis seres queridos; y a mí me da mucha paz mental contar con el refuerzo. Sé que de todos modos corro el riesgo de contagiarme, pero por mi no queda”.

El refuerzo es para todos los adultos mayores de 18 años. (Getty Images)

Aunque en un inicio, las autoridades de salud de California recomendaron que la tercera dosis de la vacuna de covid-19, se la pusieran únicamente las personas mayores de 65 años, aquellas con condiciones crónicas de salud, o quienes laboran en trabajos muy expuestos al virus, actualizaron sus lineamientos estatales para recomendar que esencialmente todos los adultos se la aplicaran.

Esta semana, en una conferencia de prensa en el condado de Kings en el Valle Central, el gobernador Gavin Newsom, dijo que cualquiera que quiera un refuerzo de la vacuna, puede tenerlo.

“Si tienes más de 18 años, y han pasado 6 meses desde que te vacunaste, puedes recibir el refuerzo”.

Agregó que los refuerzos son importantes para lidiar con la disminución de la inmunidad y ayudarnos durante el invierno. En el caso de aquellos que se vacunaron con la Johnson & Johnson de una sola dosis, el director de Salud Pública del estado, Tomás Aragón, precisó que deben haber pasado al menos 2 meses de su vacuna, para aplicarse el refuerzo.

Los trabajadores en los aeropuertos como Luis González están muy expuestos a covid-19.(Getty Images)

El refuerzo da tranquilidad

Luis González de 34 años quien trabaja en el mostrador de una reconocida línea aérea en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, se puso la vacuna de refuerzo de covid el fin de semana, precisamente porque tiene mucho contacto con el público.

“Me dio una calentura leve y escalofríos”, comenta.

Pero como ya le pegó el coronavirus a él y a su familia, afirma que no quiere volver a contagiarse y pasarla mal otra vez.

Cuando se aplicó las primeras dos dosis de la Pfizer, dice que lo hizo por voluntad propia, pero también motivado porque la compañía para la que trabaja les dio un bono y un día extra de vacaciones para animar a los empleados a vacunarse.

“Esta vez no nos han ofrecido ningún estímulo por ponernos la tercera dosis de la vacuna, pero por mi propia protección, fui a recibirla. No me cuesta nada, y a cambio me da una gran tranquilidad”, dice.

De todos modos, no se confía y sigue usando la mascarilla.

Las autoridades de salud recomiendan precauciones extras para quienes no se han vacunado durante la cena de gracias. (Getty Images)

Precauciones extras

La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, dice que ante la cercanía del Día de Acción de Gracias, aquellos que no están completamente vacunados, necesitan tomar precauciones extras.

“Con relativamente tasas altas de transmisión comunitaria, la gente joven no vacunada es más vulnerable de infectarse y esparcir la infección a otro, creando un riesgo adicional en las reuniones festivas”.

Recomienda que si no estás vacunado, te hagas la prueba y permanezcas con mascarilla si estás cerca de personas que no son de tu hogar este Día de Acción de Gracias.

Hasta el 18 de noviembre, en el condado de Los Ángeles, se llevaban registrados más de 1.5 millones de casos positivos de covid-18 y un total de 26,949 muertes.

La variante Delta surgió a finales de marzo, y rápidamente dominó la escena y permanece como la variante dominante detectada entre los residentes de Los Ángeles.

No recomiendan viajar a quienes no estén vacunados. (Getty Images)

Lo que deben saber si vas a viajar

Retrasa tu viaje si no estás completamente vacunado

Si aún así decides viajar, hazte la prueba de covid antes y después

Sin importar el estatus de tu vacuna, usa una mascarilla en interiores, en el transporte público o al estar en un centro de transporte

Rebeca Leos Porras, una trabajadora del Consulado de México en Los Ángeles, dijo que ella ya se puso la tercera dosis de la vacuna de covid-19.

“Así estoy más protegida para las fiestas y para poder viajar con menos riesgos”.

Cualquier persona de cinco años o más que viva o trabaje en el condado de Los Ángeles puede vacunarse. Las vacunas son siempre gratuitas y se aplican sin importar el estado migratorio. No se necesitan citas en los sitios de vacunación de salud pública donde están disponibles la primera, segunda y tercera dosis.

Para encontrar un sitio de vacunación cerca y programar una cita, visite: http://www.VacunateLosAngeles.com (español). Si no tiene acceso a Internet, no puede usar una computadora o su edad es de 65 años, puede llamar al 1-833-540-0473 para obtener ayuda para una cita, conectarse al transporte gratuito desde y hacia un lugar de vacunación, o programar una visita domiciliaria.