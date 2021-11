Britney Spears explota contra Christina Aguilera por evadir preguntas sobre ella en los Latin Grammy

Britney Spears ya es libre de hacer con su vida lo que sea y su presencia en las redes sociales está más presente que nunca. La intérprete de “Toxic” ya se puede mandar sola y dio de que hablar cuando explotó contra Christina Aguilera.

Christina fue una de las invitadas a los Latin Grammy y a su paso por la alfombra roja habló con los medios que querían saber su opinión ante la liberación de Britney. La intérprete de “Falsas Esperanzas” parecía que ya sabía que le iban a preguntar de Britney y volteó a ver a quien se asume es su publicista para salvarla de la situación.

El publicista interviene cuando la prensa le preguntan a Christina sobre Britney y la aleja de los micrófonos.

“No puedo, pero estoy feliz por ella“, dijo Christina mientras el publicista la retira del lugar.

Este momento fue compartido con Britney quien no dudó en explotar contra su colega en sus Instagram Stories.

“Yo amo y adoro a todos los que me apoyaron… pero rehusarte a hablar cuando sabes toda la verdad es equivalente a una mentira“, escribió Britney desde su cuenta verificada en Instagram.

“13 años de estar en un sistema corrupto y abusivo, ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente? Yo fui la que lo vivió. A todos los que me apoyaron y alzaron la voz, gracias… Sí, yo sí importo“.

A pesar de que Christina no quiso hablar sobre Britney en esta ocasión, en junio de este año la cantante habló sobre su caso y alzo la voz a su favor.

“En estos días he estado pensando mucho en Britney y todo lo que ha pasado“, escribió Christina el 28 de junio. “Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano, queriendo tener control de su propio destino, no tenga permitido vivir su vida como desean“. These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

Christina se extendió con su mensaje a favor de Britney tras conocer todo el martirio que había sufrido por la tutela sobre su vida. Every woman must have the right to her own body, her own reproductive system, her own privacy, her own space, her own healing and her own happiness.— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021 The conviction and desperation of this plea for freedom leads me to believe that this person I once knew has been living without compassion or decency from those in control.— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021 To a woman who has worked under conditions and pressure unimaginable to most, I promise you she deserves all of the freedom possible to live her happiest life.



My heart goes out to Britney. She deserves all the TRUE love and support in the world. 🤍— Christina Aguilera (@xtina) June 29, 2021

