Camilo confesó que tuvo un “embarazo psicológico” antes de saber que sería papá

En medio de la celebración que supuso el gran triunfo de Camilo en los Latin Grammy 2021, el cantante hizo una gran revelación sobre los días previos a enterarse de que se convertiría en papá, señalando que él sufrió los síntomas de embarazo de su esposa Evaluna. Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Desde que la feliz pareja anunció la noticia de su embarazo, este se ha convertido en el tema principal de conversación, por lo que no fue para nada extraño que durante su aparición en el programa “A Day In The Live”, donde fueron seguidos por las cámaras durante 24 horas y estas lograron captar cada momento de su día.

Allí, Camilo aseguró que días antes de que Evaluna Montaner se realizara un test de embarazo y este saliera positivo, él experimentó algunos malestares típicos del embarazo: “Tuve muchas naúseas y mareos poco antes de que La Pulga me dijera que íbamos a ser papás, después también pero ya todo estaba como más claro”, dijo el intérprete de Índigo.

Recordemos que fue gracias al video musical del tema inspirado en su hijo, que el público pudo conocer la reacción de amigos y familiares de la pareja a la futura llegada de un nuevo integrante, mismo que conmocionó a sus seguidores.

Sin embargo, convertirse en papás representa uno de los mayores retos para Camilo y Evaluna, así lo dio a conocer la hija de Ricardo Montaner en la misma entrevista:

“Me generaba ansiedad ciertas preguntas que me pueda hacer Índigo, por ejemplo, si se cae, ¿qué hago?, ¿lo levanto o dejo que se levante solo? O si me dice que una persona le cae mal y me dice si tiene que saludarlo, ¿qué le digo?, esas preguntas que parecen muy simples, me torturan la cabeza“, finalizó la joven.

