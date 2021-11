Acusan a Maradona de violar a una menor de edad: “Me tenía secuestrada”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar que su carisma, elocuencia y talento para el fútbol son algunos de los elementos por los que sus miles de fanáticos en todo el mundo le siguen y admiran, la realidad es que la historia del argentino Diego Armando Maradona está enlodada por sus excesos así como muchas polémicas de si vida personal, que lo llevaron a abandonar muy pronto el deporte que practicaba.

En esta oportunidad una mujer de 37 años de nombre Mavys Álvarez denunció que Maradona la tuvo “secuestrada” durante gran parte de su vida mientras era aún una niña (16 años) y que además la violó.

La cubana declaró ante la Justicia de Argentina el 18 de noviembre de 2021; la denuncia no solo salpica al “Pelusa”, sino también a un importante número de personas dentro de su entorno por el delito de tráfico de personas.

No solo eso, Álvarez también ofreció declaraciones a Infobae en medio de lágrimas de los presuntos malos momentos y ratos que padeció mientras estuvo que Maradona estuvo con ella en Cuba.

“Es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001 cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada” Mavys Álvarez

Abusos y excesos: crónica de la relación de Maradona con una menor de edad

Un allegado al exfutbolista fue el que llevó a la joven cubana desde la región de Matanzas a la presencia de Maradona, quien se encontraba en el año 2000 en Varadero. El encuentro se dio en un hotel.

Álvarez, quien en ese entonces era menor de edad, inició una relación con Maradona y a pesar de las duras políticas impuestas por la dictadura cubana de no dejar salir de la isla a sus habitantes, pudo visitar Argentina en 2001 para un partido homenaje, en donde ella misma relata inició su infierno.

Diego la llevaba a clubes nocturnos y a fiestas con personas de dudosa procedencia. “Nos drogábamos, un amigo de él conseguí las drogas”, confesó.

Mavys Álvarez a solas con Infobae: contó como Maradona la introdujo en el mundo de la cocaína | Por Facundo Chaves y Martín Candalaft https://t.co/uIeMsCujF4 pic.twitter.com/h4UHDIjRs3 — infobae (@infobae) November 19, 2021

Sin el consentimiento de sus padres que seguían encerrados en Cuba, Maradona presionó a Álvarez para que se hiciera una operación de aumento de senos, para lo que contrató a un médico cirujano que también tenía conocimiento que ella era menor de edad y no tenía aprobación de sus progenitores, señaló la cubana.

“Me decía que que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien, que el médico iba a hablar conmigo y que no tuviera miedo”

El médico encargado de la operación fue Alfredo Cahe, quien le explicó que la talla solicitada por Maradona no se podía ya que sus senos y piel no soportaban el implante, que tendría que ser uno más pequeño.

Fueron varios meses de desenfreno y excesos a lo que luego volvieron a Cuba y la relación concluyó. En este punto Mavys ya tenía 17 años.

Pasaba varios días sin salir del hotel donde la tenía “secuestrada” y solo tenía contacto con un equipo de seguridad fuera de la habitación así como el entorno cercano.

“Estaba encerrada, no podía salir, dependía de todos para todo y ninguno hacía nada para que yo me sintiera bien (…) me tenía secuestrada”, manifestó.

El punto de la conversación con Infobae más duro fue cuando reveló que fue violada, todo esto con su madre en lágrimas fuera de la habitación.

“Mi mamá vino a la casa donde estábamos en La Habana y él no le quiso abrir la puerta de la habitación, mi mamá tocó la puerta, él me tapó la boca, para que yo no gritara, para que yo ni dijera nada y abusó de mi, él abusó de mi, me violó, eso pasó, mi mamá estaba tocando la puerta insistentemente, quería verme y no la dejaba”, relató llorando.

“Porque tal vez le causaba morbo, mi mamá estuvo tocando, bajaba y subía y lloraba detrás de la puerta, él no me dejaba gritar, no podía, me decía cállate la boca, cállate la boca, no podía “, explicó Mavys.

El exfutbolista siempre tuvo una relación cercana con el dictador cubano Fidel Castro, por lo que siempre contó con atención preferencial en sus cortas estadías en la isla.

De izquierda a derecha: Mavys Álvarez, el dictador cubano Fidel Castro y Maradona.

Otra experiencia traumática para Álvarez fue cuando Maradona la maltrató. Estaban durmiendo cuando sonó el teléfono celular, cuando ella atiende responde una mujer llamada Claudia que preguntaba por Diego.

“Él estaba dormido, yo le paso el celular y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tenés que hacer vos que tenés que contestar mi teléfono, mi celular!’, agarra el celular y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’, amenazándome con que me podía matar”, explicó.

Nunca dijo nada por miedo y vergüenza

Entre el miedo y la vergüenza, Álvarez prefirió guardar toda esta desagradable experiencia y continuó su vida encerrada en Cuba.

Sin embargo, decidió contar la verdad y denunciar luego de 20 años por amor a su hija, quien cumplirá 15 años próximamente, casi la misma que ella tenía cuando fue “secuestrada” por Diego.

Con el fallecimiento de Fidel Castro y del propio Maradona, decidió contactar una organización para que le brindara ayuda, además que se han flexibilizado las salidas de Cuba.

El entorno de Maradona sabía de la relación

“Todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa nota y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida”, dijo.

El caso a cargo del juez federal Daniel Rafecas incluye a cinco personas acusadas, todos parte del entorno de Maradona que lo acompañaron en 2000 y 2001.

La denuncia la realizó Fernando Míguez de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, en la Procuración que investiga delitos de trata (Protex).

