“Julio César Chávez ya pasó de moda”: Roberto Durán conectó un gancho al orgullo mexicano y le mandó un mensaje a los detractores de Canelo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El histórico boxeador panameño Roberto Durán ha sido uno de los líderes de opinión fieles a Saúl Álvarez. “Manos de Piedra” Durán se ha encargado de defender constantemente a “Canelo” de las personas que intentan desprestigiar su carrera. De hecho, Juan Manuel Márquez consideró que el tapatío no está entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Ante esta premisa Durán le respondió y salpicó con sus palabras a Julio César Chávez.

“Canelo y Julio César Chávez son los mejores boxeadores que tiene México (…) si tú te pones a ver, Canelo ha ganado más plata y más títulos que Chávez, no le estamos diciendo que no a Chávez. Hay que reconocer que hoy en día el 99% es Canelo, Chávez ya pasó de moda, Durán pasó de moda”, sentenció el ex boxeador panameño en una entrevista para No puedes Jugar Boxeo.

¿Saúl Álvarez es el mejor libra por libra de la actualidad?

Roberto Durán fue muy enfático al momento de asegurar que Canelo es el mejor peleador activo. Para argumentar su opinión, “Mano de Piedra” enumeró a los grandes nombres del deporte, pero que ya colgaron sus guantes.

“Para mi si porque no hay nadie ahí. ¿Quién? Durán no está, Chávez no está, Floyd Mayweather no está. Hoy en día, peleándose en vivo es Canelo, ¿quién más puede ser?”, manifestó.

¿Por que critican a Canelo Álvarez?

Por otra parte, Durán aseguró que Juan Manuel Márquez y quienes se encargan de criticar a Canelo, solo son unos envidiosos de su carrera y éxitos. “Mano de Piedra” aseguró que el púgil tapatío es una buena persona y describió su primer contacto con él.

“Para mi es un envidioso (Juan Manuel Márquez), ¿por qué no se mete él a boxear? Eso solamente es envidia. Yo conozco a Canelo nada más por teléfono, que me lo presento el hermano por video. Nadie es monedita de oro para caerle a todos bien. El que habla mal de Canelo es porque le tiene envidia. Canelo para mí es buena persona”, explicó el panameño. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

También te puede interesar:

· “Mientras esté ganando millones, que pelee contra un manco”: Roberto Durán salió en defensa de Canelo

· ¿Canelo le tiene miedo a Benavidez? El padre de “El Bandera Roja” reveló el rechazo de Saúl Álvarez a un combate previo

· Saúl Álvarez no escapa de las críticas: Ignacio Beristáin explicó la razón por la que Canelo no es una leyenda del boxeo