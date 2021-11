Le salió un reemplazo a Gerardo Martino: Mario Carrillo alzó la mano para dirigir a México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Tri deberá cerrar 2021 con preocupaciones. Atrás quedó el invicto y el liderato en el Octagonal de Concacaf. Las derrotas ante Estados Unidos y Canadá dejaron a México con dudas. La gestión de Gerardo Martino tambalea y bajo estas circunstancias ya salen postulantes para asumir las riendas de la selección mexicana. Mario Carrillo, ex futbolista mexicano, fue el primero que alzó la mano y le mandó un mensaje a la Federación Mexicana de Fútbol.

“Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, me conoce a la perfección, eran mis directivos en el América. Tengo dos copas del mundo. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo. Tengo 18 campeonatos desde que comencé a dirigir , ocho como auxiliar y tres como primer técnico”, explicó Carrillo en un programa de ESPN.

El Mejor América que han visto mis Ojos



Único en juntar a mis dos maximos idolos Americanistas de todos los tiempos



El América de Mario Carrillo 🔝

Campeón de Liga

Campeón de Campeones

Record de partidos invicto pic.twitter.com/9MDMxmHWny — Javier Mizar (@JavierMizar24) October 1, 2021

De hecho, Carrillo tuvo la oportunidad de cumplir las labores de segundo entrenador de la selección mexicana en 2009. Además, luego de contar sus logros y capacidades, el ex futbolista azteca utilizó como argumento las cientos de horas que le ha dedicado al deporte, además de haber presenciado en vivo a grandes entrenadores del fútbol mundial.

“Me fui cuatro años a Europa. Fui a ver a Bielsa, a Guardiola y pagué mis boletos para ver a los mejores entrenadores del mundo. En el futbol mexicano me fue bastante bien. Podría dirigir desde la Liga de Expansión hasta el que me digas (…) me siento preparado para dirigir cualquier equipo”, sentenció.

El Tri y su falta de concentración en el Octagonal

Mario Carrillo fue muy crítico con la actitud que mostró la selección mexicana, previo al duelo contra Canadá. El estratega mexicano considera que esa fue una de las razones por la que El Tri no gana: su falta de concentración minutos antes de jugarse la vida dentro del campo.

“Ayer vi al equipo mexicano con bolitas de nieve y la verdad me pareció que el equipo no estaba mentalizado. Puedo ser exagerado, pero a mí como futbolista me enseñaron que antes de un partido tienes que tener el “cuchillo entre los dientes”, concluyó Carrillo. Highlights: #CANMNT 2:1 Mexico #WCQ #WCQ22 #ForCanada pic.twitter.com/Km1wBnNiAQ— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 17, 2021

