“Tata, deja de vernos la cara y vendernos humo”: periodista mexicano explotó contra Gerardo Martino [Video]

Días tormentosos se pronostican para El Tri. México cerrará el 2021 con preocupación. La selección mexicana cayó derrotada en esta doble fecha del Octagonal de Concacaf. Estados Unidos y Canadá fueron sus verdugos y los responsables de que hoy Gerardo “Tata” Martino sea el blanco de las críticas de los aficionados mexicanos, pero también de importantes periodistas.

“A los mexicanos no nos duele perder contra Estados Unidos, nos duele perder contra quien sea. ¿Por qué confiamos en ti? ¿Por qué los directivos confiaron en ti? Cuando no pudiste con el Barcelona, cuando no pudiste con la selección Argentina y contabas con Messicito, el tercer mejor jugador de la historia”, expresó el periodista Álvaro Morales a través de sus redes sociales. Ni europeos ni sudamericanos han aportado, desde el 94, un diferencial para la Selección Mexicana.— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 17, 2021

La derrota de la selección mexicana 2-0 ante Canadá, bajó a los aztecas al tercer puesto de la tabla de clasificación. En este sentido y con Panamá muy cerca, se complica la misión de llegar al Mundial de Qatar 2022. No está de más mencionar que la confederación otorga tres cupos directos a la Copa del Mundo y un pase al repechaje. Bajo estas circunstancias, El Tri comienza a coquetear con la repesca. 🌎 Canada 🍁 leapfrog Mexico and USA into top spot on the @Concacaf #WorldCup standings 🔢



🇯🇲 Jamaica 1-1 USA 🇺🇸

🇵🇦 Panama 2-1 El Salvador 🇸🇻

🇨🇷 Costa Rica 2-1 Honduras 🇭🇳

🇨🇦 Canada 2-1 Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/UyjbLALISY— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2021

Quieren que Gerardo Martino Salga de la selección mexicana

A raíz de los malos resultados de El Tri, el “Fuera Tata” se hizo sentir a través de las redes sociales. De hecho, el propio periodista Álvaro Morales incentivó y apoyó esta noción. #FueraTata #FueraTata #FueraTata #FueraTata— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 17, 2021 Tata, si no puedes: ¡renuncia!— Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 17, 2021

Sin embargo, Gerardo Martino no ve su puesto en emergencia. De hecho, en la conferencia de prensa luego de la derrota contra Canadá, el “Tata” reconoció estar tranquilo por cómo terminó jugando México, a pesar del revés. Incluso, el argentino manifestó, días atrás, que un par de derrotas no lo motivan a colocar la renuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol.

