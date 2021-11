Adamari López se luce como elegante colegiala y le llueven los piropos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La popular presentadora Adamari López ha dejado a sus seguidores con la boca abierta luego de que se compartiera una imagen donde se deja ver radiante luciendo un conjunto de vestido y blusa de vuelos por la parte frontal que han causado sensación.

La puertorriqueña ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram oficial donde se deja ver caminando como en pasarela durante un corte de las transmisiones del matutino “Hoy Día” donde ha cautivado a todos los presentes con sus impactantes atributos.

Se le ve caminando haciendo uso de todas sus armas de seducción logrando arrancar suspiros con su enorme sonrisa, su fresco y elegante atuendo que tanto ha gustado a sus fans, pues se ve muy feliz que es lo que a ellos les interesa.

Por supuesto que sus admiradores han quedado complacidos con que “La Chaparrita” consentida se haya mostrado presumiendo su nueva y espectacular figura, por lo que no han parado de hacerle llegar sus piropos bajo la publicación.

“Así o más bella, espectacular”, “Wow, pareces una jovencita que va a su escuela”, “Me encanta tu outfit”, “Que belleza de mujer”, “Siempre has sido muy hermosa y carismática, pero ahora te ves radiante”, expresaron algunos de sus fieles seguidores.

Aunque no todo ha sido bueno, hubo también quienes no han estado a favor de que se luciera en este look tan juvenil y también le han expresado sus opiniones en la caja de comentarios.

“Esa manga gastrica si valió la pena no se porque no se la hizo antes”, “Parece uniforme de colegio”, “La ropa parece de niña”, “Esa ropita muy fea no es tu estilo”, le han expresado algunos otros usuarios de las redes.

