Crean piñata de “Benito Rivers”, pero es visto como falta de respeto a Octavio Ocaña y familia

La sorpresiva muerte de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar, esta vez la polémica surgió debido a la piñata que fue creada como homenaje para el joven actor; sin embargo, el resultado no fue el esperado y recibió fuertes críticas en redes sociales.

Los encargados de elaborarla fue la ya famosa Piñatería Ramírez, tienda que se ha dado a conocer por realizar figuras de papel inspirados en todo tipo de personajes, desde políticos, cantantes o actores que se encuentran bajo los reflectores, en esta ocasión el actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre.

Fue a través de su página oficial de Facebook en donde anunciaron que ya se encuentra a la venta su más reciente creación, un homenaje póstumo para el actor que interpretó al carismático personaje de la serie Vecinos, “Benito Rivers”.

“Nuestro homenaje con cariño y respeto para Benito Rivers. Él no quería ser actor, ni tampoco asesinado“, fue el mensaje con el que acompañaron al personaje vestido con un saco negro y un gorro, tal como aparecía en su infancia durante un capítulo de la serie cómica.

Como era de esperarse, el creador recibió mensajes de felicitación por la creatividad e incluso pidieron agregar otros detalles.

“Descansa en paz nuestro Octavio Ocaña, lo recordaremos con alegría, será el niño eterno de vecinos“, “Como siempre espectaculares”, escribieron los fieles seguidores.

En contraste, la artesanía no fue bien recibida en otras redes sociales en las que fue compartida. Ejemplo de ello fue la página del programa de Telemundo ‘Suelta la Sopa’, en donde llovieron las críticas y fue visto como una falta de respeto para la familia y la memoria del joven actor.

“La piñata es cuando quieren hacer algo gracioso o así y creo que en este caso no aplica deben de respetar“, “Darle palo a una piñata de un ser que falleció hace poco“, “¡¡¿¿Cómo pueden hablar de cariño y respeto??!!“, “Se pasan, respeten el dolor ajeno por Dios tengan piedad del dolor de la madre“, “Que escándalo, no encuentran que hacer para su publicidad“, “Que falta de conciencias y de no respetar el duelo de sus padre de todo quieren agarrar dinero“, señalaron algunos usuarios. View this post on Instagram A post shared by Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

