Jennifer López, J.Balvin, Adamari López: Las sonrisas de los famosos perfectas o excéntricas que todos quieren

La carrera por la estética, por superar a los filtros de las redes sociales o al photoshop, ha hecho que hoy esté más de moda lo centros de estética y los dentistas, que los cirujanos.

Todos quieren la sonrisa de Jennifer Lopez, los dientes blancos de Giselle Blondet o Adamari López. Y los más excéntricos los diamantes en la boca de Bad Bunny o los colores de J Balvin.

Comenzar en el mundo de entretenimiento o la música parece que tuviera como condición las sonrisas perfectas, que a veces roza lo ficticio, y se convierten excesos. Igual que la excentricidad de los dientes de oro, de diamante tan de moda en los regaetoneros o las dentaduras súper blanca de los famosos.

Entrevistamos a la doctora Yari Ruiz, dentista cosmética, que tiene una propia clínica integral en Miami, Bella Family Dental, con todas las especialidades en su equipo, ¿por qué ella? Porque no solo es la doctora de muchos de los famosos del mundo del entretenimiento en español, incluso algunos de los que acabamos de mencionar, sino porque además es conocida como ‘la dentista que hace que sonrías como un artista’.

-La gente ya no solo quiere el cuerpo de J.Lo, ¡también sus dientes!, ¿eso es posible o poco serio?

Dr. Yari Ruiz: Hay que hacer un análisis, a lo mejor los dientes de JLo le van a JLo, y no necesariamente si te los coloco a ti van a lucir bien, de acuerdo a la forma de tu cara, a las extensiones… Por ejemplo, en ‘Bella Family Dental’ sí tenemos unas aplicaciones y nos gusta hacer como una simulación antes que se haga en efecto el trabajo… Podemos tomar de ese tipo de sonrisas pero siempre mi consejo es hacerlo con una inspiración como la de Jlo… Hay muchas artistas que tienen su sonrisa preciosa, nos inspiramos en ellos, están los modelos, podemos hacer algo parecido, pero adaptado a las características de las personas. Hay muchas cosas en la cara que no observamos: miramos la posición de los ojos, la posición de los labios, son muchas y muchos parámetros que tomamos en consideración antes de poder dar una sonrisa.

Ben Affleck y Jennifer López. Foto: Getty Images

-¿Qué es lo que más piden los pacientes? ¿Qué sonrisa más famosa, suele pedir tu paciente?

Dr. Yari Ruiz: Hay mucho que les gusta la sonrisa de Daddy Yankee, que es una sonrisa muy popular entre lo masculino, y entre lo femenino JLo viene siendo una de las top.

-¿Cuál es el límite entre tener una sonrisa linda, unos dientes lindos, y el camino a lo no natural de los dientes con un falso blanco?

Dr. Yari Ruiz: Blanco papel como yo le digo, realmente creo que es la educación con el paciente. Uno como dentista se ve a veces en la situación en donde uno quiere complacer al paciente, pero está en nosotros, como especialistas, educarlo y explicarles las diferentes alternativas, el guiarlo, en decirles lo que se ve natural, lo que no se ve natural, y llevarlos a ese entendimiento. Siempre va a ver un paciente que los quiere blancos y yo soy los doy blanco, pero nunca sin tratar antes el dialogo y hacerle entender que esto no es lo natural.

La doctora Yari Ruiz con Giselle Blondet. Foto: Soul Media

– ¿Qué es lo que nunca harías?

Dr. Yari Ruiz: Hay casos que son sonrisas perfectas, que yo no le hago carillas, los educo, los convenzo. Hay unos que se hacen sin tallar el diente, pero son muy pocos los casos, que son esos candidatos… Unos dientes completamente saludables, quizás con un blanqueamiento podemos lograrlo, de verdad que soy muy selectiva en los casos que hago, no voy a tallar dientes por tallarlos. Se corren riesgos, entonces son casos que hay que analizar bien y a veces hay alternativas, porque a veces los pacientes lo que quiere es una transformación inmediata, cuando quizás podemos hacer un tratamiento de alineadores. Hay que entender que no todo lo que se ve en las redes sociales es lo que es correcto, hay veces que lamentablemente hay profesionales de la salud dental que se van de lo que es la ética, yo me cuido bastante.

-En el mundo del entretenimiento está el mito que para pertenecer hay que tener la dentadura perfecta, blanca, muchas carillas o dientes de diamante y oro, ¿cuál es el límite?

Dr. Yari Ruiz: Buscar alternativas en donde quizás podemos llegar a algo que ellos estén conformes, una sonrisa bella y agradable, pero sin llegar a los extremos. Hay situaciones en donde realmente lo amerita, y el paciente lo procura y lo quiere. No es que no lo haga, pero sí educo, explico, esto es la posibilidad que te puedes encontrar, esto es lo que puede ocurrir, hay muchas veces que los desgastes son tan mínimos si los dientes están en la posición correcta. Hay veces que se ponen hacer corrección de alineación de los dientes con corona, y esa parte sí yo voy en orden: limpieza primero, luego si hay que colocar los dientes en posición, porque ahí es cuando viene el sobre tallado, tenemos que tallar los dientes en exceso, terminando en tratamientos de conductos porque el diente no estaba en la posición adecuada. A veces veo redes sociales que le ponen la resina arriba de sus dientes, dañando la encía, dañando sus dientes, causando inflamación, y los dientes que están todos en mala posición o en mal alineación le ponen este tipo de resinas que lo que hacen es más un daño que un beneficio. A mí me gusta hacer las cosas bien, con unos pasos apropiados y primordialmente educar y estar en comunicación con el paciente.

-Hace unos años Bab Bunny hizo un video con Residente contando que se arrepentía de haberse puesto carillas en todos los dientes, y le decía a sus seguidores que no lo hicieran.

Dr. Yari Ruiz: Claro eso es irreversible. Muchas veces viajan a Latinoamérica y la cultura no es la misma, acá se hacen estudios radiográficos, el estudio y la planificación es completamente diferente… Habrán muy buenos odontólogos también en nuestros países, pero lo que se ve es eso, que no se ven condición de encías, no se ve condición de huesos, vamos a poner aquí lo que vamos a poner, que luzca bien y nos olvidamos del resto. Esa no es mi filosofía, mi filosofía es salud ante todo, siempre y cuando agarres las cosas con los pasos correctos se puede lograr una sonrisa bella.

Bad Bunny. Foto: Getty Images

-¿Qué pasa con estos cantantes que les gusta ponerse su diente de oro o les gusta ponerse cositas? ¿Esas cosas dañan la dentadura?

Dr. Yari Ruiz: Dañan la dentadura, todo lo que tenga que ver con tallar el diente es irreversible. Luego de eso, lo próximo es una corona en porcelana, si es que se cansó del diamante. Un empaste que con el tiempo puede filtrar y causar caries, y luego terminar en tratamientos más invasivo. Todo lo que hacemos que envuelva tallar los dientes es algo invasivo e irreversible que ya no tiene vuelta atrás.

-¿Qué le recomiendas a estos artistas que todavía están a tiempo?

Dr. Yari Ruiz: Que se eduquen bien y que busquen un dentista honesto, con ética profesional, uno que le vaya a ofrecer lo que realmente le conviene, y que haya mucha comunicación entre ellos, sus expectativas y lo que realmente se puede lograr.

– Aquí vienen muchos artistas que vemos con sonrisas perfectas, ¿cuáles son los pasos que tú haces con ellos?

Dr. Yari Ruiz: Primeramente la evaluación, se toman la radiografía de toda la boca, se hace un examen clínico, luego de ese examen clínico vemos que alternativas tenemos, si los dientes están en correcta posición, pues ahí ya podemos tomar quizás decisiones menos invasivas, quizás con un simple blanqueamiento logramos lo que la persona quiere. A veces hay que hacer corrección de alineación. A veces hasta en 3 meses tenemos unos resultados espectaculares sin necesidad de recurrir a otros tratamientos, o si es el caso y lo amerita ya cuando estén todos los dientes en una posición correcta, dientes saludables que se puedan hacer unas carillas bien hechas, con mínima reducción para no afectar así los dientes.

-Imagino que tienes muchísimas historias de transformaciones de sonrisas y de vida, ¿cuál ha sido una que te haya impactado por algo en especial?

Dr. Yari Ruiz: Hemos tenido bastantes casos en donde, personas que han sufrido enfermedades bastantes comprometedoras como el cáncer, que por la quimioterapia han perdido todo sus dientes, le hemos podido restaurar sus sonrisas completas, y cuando se ven en el espejo es todo llanto, somos todo llanto, todo emoción. Tengo otra paciente una madre soltera que se ha dedicado a sus hijos como prioridad, y ella iba a hacer tratamiento odontológicos en casas, con personas sin licencia porque era lo que ella podía. Empezó a venir a nuestras oficinas, la conocí personalmente, conocí sus historia, tiene un chico discapacitado que tuvo un accidente y luego quedo completamente encama, y es una mujer solita, muy luchadora y decidimos regalarle su sonrisa. Trabajamos con ella por bastantes años, todavía estamos con ella porque en el proceso fue una restauración completa, pero la verdad es que esa es la satisfacción mayor, poder bendecir a otras personas y ayudarles con sus sonrisas.

-¿Qué les dices a las personas que a veces piensan o dejan para último momento el dentista?

Dr. Yari Ruiz: Les tengo que decir que la salud comienza por la boca, cuando comemos tenemos bacterias en la boca y todo esa está conectado, la boca no está fuera del cuerpo, es parte del cuerpo, entonces todos los dientes tienen nervios y todo eso va al torrente sanguíneo, y todas esas bacterias se pueden transmitir, está relacionada la enfermedad de las encías, con enfermedades del corazón, con diabetes. La boca no es solamente lucir bien, una linda sonrisa, es donde comienza la salud, debemos de cuidarla.

