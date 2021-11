10 datos fascinantes de Freddie Mercury para conocer más de su historia a 30 años de su muerte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este 24 de noviembre el legado de Freddie Mercury está más presente que nunca, pues hoy se cumplen 30 años del día que el mundo vio partir a una de las estrellas más queridas del mundo del entretenimiento, pues el talento que mostró durante su etapa dentro y fuera de la banda Queen fue suficiente para marcar el corazón de millones al rededor del mundo.

A lo largo de su trayectoria artística no solo destacó por su talento vocal, sino compositivo, pues bajo su pluma están grandes éxitos como “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions”, “Don’t Stop Me Now” y “Crazy Little Thing Called Love”, por mencionar algunos.

Fue su gran contribución a la música lo que llevó a Freddy Mercury a obtener varios títulos que son solo una probadita de quién fue y cómo cambió la vida de miles de personas a través de sus canciones. Dentro de ellos destacan: el mejor cantante masculino de todos los tiempos por la revista Rolling Stone y Classic Rock lo consideró el mejor cantante de rock de la historia.

A pesar de que la mayoría de su vida la pasó frente a los reflectores, hubo una faceta que no fue tan conocida o que pasó desapercibida para el público, por lo que en este día de su aniversario luctuoso te compartimos algunos datos curiosos que te dejarán con la boca abierta.

Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara

Freddie Mercury era tímido en la vida real

Antes de ser famoso, fue acomodador de maletas

La voz de Freddie tenía un rango de grabación de casi cuatro octavas

Freddie Mercury escribió ‘Crazy Little Thing Called Love’ en el baño

Develaron una estatua de Freddie Mercury en Montreux, Suiza

Freddie Mercury diseñó el famoso logo de Queen

Él y su familia eran parsis y practicaban la religión zoroástrica

Freddie está en el Salón de la Fama del Rock & Roll

‘Mr. Bad Guy’ fue el primer álbum como solista de Freddie

Te puede interesar:

Cosas que quizás no sabías sobre Freddie Mercury y su infancia en Zanzíbar

Todo lo que debes saber sobre el estreno de ‘House of Gucci’: dónde ver y fecha de lanzamiento

El estilista de Janet Jackson asegura que Justin Timberlake sabía que el “fallo de vestuario” de la cantante en 2004 estaba preparado