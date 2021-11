Alicia Machado a Pablo Montero por cantarle a Nicolás Maduro: “Me siento desilusionada y traicionada”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las reacciones más esperadas, Alicia Machado habló sobre Pablo Montero, después de que este le cantara al dictador venezolano Nicolás Maduro: “Me siento desilusionada y traicionada”.

En exclusiva para ‘En Casa con Telemundo’, el show de las tardes de dicha cadena, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, amiga y ex de Montero dijo estas palabras:

“Yo no quisiera extenderme mucho en el tema, simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Que para nosotros, los venezolanos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora, y que yo entiendo que el trabajo y que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad, y si bien tengo mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo por la situación que vive mi país.

En lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo no sentiría esto, pero siento mucha desilusión, porque no, porque el dolor que tenemos los venezolanos es muy grande, lo que estamos viviendo es muy doloroso, no solamente dentro, fuera, los que estamos aquí afuera. Mi familia ha pasado muchas cosas, como miles de familias venezolanas… Entonces es cantarle a una herida que es difícil para nosotros los venezolanos.

A Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro como artista, pero a nivel de amistad sí me siento un poco traicionada, y que Dios lo bendiga y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación, es difícil”, concluyó Alicia.

Alicia y Pablo tienen una amistad de muchos años, fueron pareja y acaban de compartir el reality de ‘La Casa de los Famosos’ donde ella fue la ganadora y él quedó en quinto lugar. Es sabido, que como millones de venezolanos, Machado no ha podido volver a su país por miedo a represalias departe de la dictadura.

Después del escándalo, Montero también se expresó diciendo que él nada tiene que ver con política, que solo se presentó a cantar como otros artistas que fueron contratados por Nicolás Maduro y que solo espera que se llegue a una solución por las vías de la paz y el amor en un país que dice, quiere tanto.

Recordemos que también la periodista de ‘Despierta América’, Elyangélica González se expresó, dandole una larga documentación del por qué ir a cantarle a un dictador de este tipo, ha sido un gran error en su carrera y en su vida.

REVIVE AQUÍ LO QUE HIZO PABLO MONTERO CON NICOLÁS MADURO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Periodista de ‘Despierta América’ reacciona contra Pablo Montero: “Me da vergüenza, pena y lástima”

•Supuesta novia adolescente de Pablo Montero aclara relación que tiene con actor de ‘La Casa de los Famosos’

•Alicia Machado mostró su talento para hacer arepas y habló de Roberto Romano: “Nos vamos a dar la oportunidad”