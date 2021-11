Periodista de ‘Despierta América’ reacciona contra Pablo Montero: “Me da vergüenza, pena y lástima”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que Pablo Montero le fuera a cantar ‘Las Mañanitas’ al dictador Nicolás Maduro de Venezuela, al cantante le llovieron todo tipo de críticas, y mensajes de repudio, entre ellos el de la periodista venezolana de ‘Despierta América’, Elyangélica González quien reacciona y le dice, entre muchas cosas: “Me da vergüenza, pena y lástima”.

Elyangélica, quien se destaca por sus informes e investigaciones periodísticas, además de verla a diario dando opiniones en ‘Sin Rollo’, el segmento de última hora de ‘Despierta América’, quiso responderle a Montero, a su estilo: con documentación.

“Yo tenía la duda de si usted no sabía quién era Nicolás Maduro, y decidí hacer una lista de cosas para que ustedes supera quién es Nicolás Maduro y se lo voy a decir aquí, delante de todo el país, fíjese”, comenzó diciendo la periodista en el show matutino de Univision.

“Es un reconocido dictador que 60 países no lo reconocen y dicen que es un dictador, eso número uno. Número dos, el mismo hombre que Estado Unidos le puso 15 millones de dólares a su cabeza justamente por narco-terrorismo, no sé si le suena esa palabra. Acusado por el departamento de justicia de este país por narco-terrorismo, droga y terrorismo.

Es jefe de gobierno de Venezuela, un país al que la corte penal internacional le acaba de abrir un expediente para investigarlo por violación de derechos humanos, ergo, el gobierno violando derechos humanos, porque solo un gobierno viola los derechos humanos.

Es el principal auspiciador del los presos políticos, gente que ha muerto por tortura, por falta de atención médica, incluso ante un juez después de ser golpeado. Es el responsable de una crisis humanitaria que generó el éxodo de 5 millones de personas, yo me cuento entre ellas, en los últimos 5 años. Esa es la persona a la que usted le fue a cantar en el Palacio de Miraflores.

Yo lo siento mucho, gracias por la canción, aplausos no hay porque me da mucha vergüenza, me da lástima y más pena me da si usted no sabe ni siquiera a quién le fue a cantar allá en el Palacio de Miraflores“, concluyó.

Luego de finalizar ‘La Casa de los Famosos’, parecía que la carrera de Pablo Montero había vuelto a tomar fuerza, pero sorprendió este martes pasado, cuando aparecieron imágenes del cantante dándole un mini-concierto al dictador de Venezuela en su cumpleaños. A los abrazos y con un discurso de buenos deseos.

De inmediato comenzaron a lloverle todo tipo de críticas, no solo del pueblo venezolano en el exilio, también de sus colegas, quienes no podía creer que alguien tan ajeno a la política se prestara o aceptara ser contratado por quien se considera al máximo dictador de Latinoamérica.

En el caso de Elyangélica, quien resumió el sentir de todos aquellos que se han sorprendido con la decisión de Montero, tiene no solo un tinte profesional, sino también personal. Recordemos que la periodista, quien era muy reconocida y respetada en su país, fue agredida a patadas, jalones de cabello y golpes en medio de una manifestación en Caracas, la cual se encontraba cubriendo.

Frente a las amenazas que le siguieron a esto, González, debió abandonar su país y emigrar a Miami, donde reside actualmente con su esposo y sus hijos.

