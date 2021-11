Supuesta novia adolescente de Pablo Montero aclara relación que tiene con actor de ‘La Casa de los Famosos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pablo Montero no ha perdido el tiempo desde que salió de “La Casa de los Famosos“. Aunque el cantante quedó en quinto lugar y estuvo lejos de ser el ganador de la competencia, no está triste en lo absoluto.

A días de salir de la competencia de Telemundo, Montero se dejó ver con una adolescente de 18 años en una situación comprometedora. La joven se llama Nicole Castillo y ella compartió varios videos en redes sociales donde se le ve al lado de Montero donde se ve que le da besos cerca de la boca.

La fiesta de Pablo Montero saliendo de #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/wsyh82VMMo — 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐓𝐀 (@LaComadritaOf2) November 18, 2021

Pablo Montero ya anda agarrando la fiesta 😳 pic.twitter.com/lrFG6gy4PG — 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐓𝐀 (@LaComadritaOf2) November 18, 2021

Después de que se hicieran viral esas imágenes, Nicole ha salido a aclarar la relación que mantiene con el ex de Alicia Machado.

“Hace algunos días estuvieron circulando en redes sociales unas fotos mías con el actor Pablo Montero y videos. La verdad nada más vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él. Él nada más es un amigo, muy amable me invitó a salir y hasta ahí. Mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola”, dijo Nicole en un video que compartió en TikTok.

“No pasó nada, yo no soy ni su novia, como lo están diciendo en todas las redes sociales“, continuó. “Yo no soy ni su sugar baby — nada que ver. Yo subí la foto porque es un artista, ¿quién no lo haría? En TikTok me están atacando muchísimo. Me están tirando mucho hate. Yo no tengo nada que ver con él. Nada más es un amigo, hasta ahí“.

Nicole aclaró que acaba de cumplir los 18 años de edad en octubre. La joven también reveló que conoció a Pablo cuando tenía 16 años y que solo fue para pedirle una foto. View this post on Instagram A post shared by cheesemes (@cheesemes)

Seguir leyendo

• Mientras Pablo Montero se enfiesta con adolescente, Gisella Aboumrad confirma que tiene COVID tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

• Hija de Alicia Machado habla de Roberto Romano tras ignorarlo en ‘La Casa de los Famosos’

• Manelyk González ya extraña ‘La Casa de los Famosos’ a un día de salir y quiere regresar