Diego Armando Maradona: conoce la millonaria fortuna que logró generar “El Pelusa” y qué queda hoy de ella [fotos]

Diego Armando Maradona es sin duda alguna uno de los futbolistas más importantes en la historia del deporte. Su gran influencia en Argentina, Italia y el mundo entero lo llevaron a ser tildado como todo un “Dios”. Tanto talento y carisma también le llevó a “Él Pelusa” a obtener grandes riquezas. Su patrimonio hoy se encuentra regado por el mundo en distintos productos, empresas y objetos lujosos.

Según reportes de 20Minutos, un abogado cercano a Diego Armando Maradona, reveló que “El Pelusa” logró generar más de $500 millones de dólares que fueron directamente a su bolsillo durante toda su carrera. Esta cifra es calculada a través de su salario y múltiples contratos que percibió el ídolo de la albiceleste.

¿Dónde está el dinero de Diego Armando Maradona?

La cantidad mencionada anteriormente, no se encuentra en una cuenta bancaria. Esta enorme cifra yace repartida a lo largo y ancho del planeta en lujosos objetos o curiosas inversiones. Maradona, his Rolls Royce Ghost up for auction

Las autoridades de Argentina determinaron que apenas $6.7 millones de dólares se encuentran distribuidos en cuentas bancarias que “El Pelusa” tenía Dubai, Suiza, Bielorrusia, Italia, México y su país natal, Argentina.

Por otra parte, las informaciones señalan qué hay otros $100 millones de dólares que hoy son acumulados en distintos bienes, además de otros $80 millones de dólares que serían producto de dinero negro, el cual manejaba su ex abogado Matías Morla.

Además, Maradona también dejó una gran cantidad de autos lujosos y de alta gama, entre ellos una gran colección de elegantes Ferraris, un Rolls Royce en Dubai, un todo terreno anfibio en Bielorrusia, entre otros coches de precios casi utópicos.

