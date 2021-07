Mario Kempes armó el lío: “Messi no va a ser mejor que Maradona por más que gane cuatro mundiales”

Lionel Messi siempre estuvo bajo los murales de las críticas con su selección al no haber ganado ningún título. Después de varios años, torneos e intentos, el argentino logró conseguir la Copa América 2020 en el Estadio Maracaná y nada menos que ante Brasil. El escenario es ideal como para pensar que la misión está más que cumplida y que logró sentarse en la misma mesa que Maradona, pero Mario Kempes, un jugador histórico de la albiceleste, piensa totalmente lo contrario.

“(Messi) si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos (…) el título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo aún no la tiene”, sentenció Kempes, ganador del Mundial de fútbol de 1978, a ESPN.

Not only for Leo, Argentina needs to win it as a tribute to Maradona 🇦🇷

And, obviously Messi deserves it. ❤#CopaAmerica #CopaAmericaFINAL #ArgentinaVsBrazil #CopaAmerica2021 pic.twitter.com/4YtecqZ3US

