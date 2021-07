Definido el futuro de Lionel Messi: el argentino habría llegado a un acuerdo con el FC Barcelona

La incertidumbre entre Lionel Messi y el FC Barcelona parece haber llegado a un final feliz. Luego de que el argentino ganara la Copa América con la selección albiceleste, el siguiente paso era definir su futuro. El presidente del club, Joan Laporta, se mostraba muy tranquilo con el tema y al parecer todo se debe a que “La Pulga” ya ha aceptado un acuerdo con el conjunto catalán.

Todo parece indicar que el argentino seguirá luciendo los colores blaugranas. Según informaciones de L’Esportiu, Messi y el Barcelona alcanzaron un acuerdo. Los reportes indican que el astro argentino habría concedido una reducción del 50% de su sueldo. Las negociaciones estarían concluidas, solo faltarían unos detalles por parte de los abogados para que se anuncie oficialmente.

Ahora bien, más allá de la considerable reducción salarial, el argentino habría decidido aceptar un contrato por un largo periodo. “La Pulga” seguiría siendo blaugrana durante las próximas cinco temporadas, contrato que desactivaría las opciones cercanas de su marcha a la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Además de un nuevo proyecto deportivo, la vuelta de Joan Laporta y la estabilidad con su selección, la llegada de Sergio “Kun” Agüero al conjunto catalán pudo ser un incentivo adicional para que “La Pulga” se mantuviese en el club. Luego de 14 días en los que Messi permaneció como agente libre, los aficionados catalanes podrán soñar, con mayor fundamento, ver en el campo a estos dos grandes futbolistas.

Tras de disputar la Copa América y, luego de varios intentos, poder conseguir el tan ansiado trofeo con Argentina, Messi regresó a su país en donde se encuentra descansando de la pesada carga de la temporada. “La Pulga” está en Rosario disfrutando de los días junto a su familia.

A hero’s welcome 🏆

Lionel Messi arrived home to Rosario earlier today.

The captain of the triumphant Argentina side who won the Copa América last night will stay with his father-in-law in the suburb of Funes. pic.twitter.com/va1r1bzZhW

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) July 11, 2021