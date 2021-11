Esto dijo Pablo Montero tras la lluvia de críticas por su “concierto privado” a Nicolás Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de la ola de comentarios negativos en su contra por parte de internautas y algunas personalidades del medio artístico, el cantante regional mexicano Pablo Montero recurrió a sus redes sociales para compartir un comunicado en el que habló sobre la controversia que se generó por haber acudido al cumpleaños del dictador venezolano Nicolás Maduro. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Han sido unos días caóticos para el ex integrante de “La Casa de los Famosos”, pues la tarde del pasado lunes surgieron imágenes en donde se le ve en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, acompañando a Nicolás Maduro durante su cumpleaños 59.

En dicha celebración, Pablo Montero es captado muy sonriente y hasta dedicándole “Las Mañanitas” al mandatario venezolano, hecho que desató la ira de millones de personas (incluyendo a varias personalidades del medio) por la situación actual que vive el país como resultado del gobierno del mandatario.

No obstante, el intérprete de “Hay otra en tu lugar” decidió poner un alto a los ataques y finalmente rompió el silencio sobre su polémica visita a través de un comunicado de prensa que rápidamente se difundió en redes sociales. En dicho escrito, el famoso dejó claro que no tiene una postura ante el régimen venezolano y lamentó la situación actual del país.

“Con respecto a mi presentación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante el evento (…) Les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad. No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en ese país hermano. Sólo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, compartió el también actor.

Para concluir dicho mensaje, Pablo Montero aseguró que “seguiremos trabajando luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo”, aunque esta contestación a la polémica no fue bien recibida por el público y por el contrario, volvió a ganar fuerza en distintas plataformas digitales. View this post on Instagram A post shared by Tvinquieta (@tvinquieta)

