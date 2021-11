Video: Javier “Chicharito” Hernández presumió su participación en Spider-Man, No Way Home y los aficionados se rieron del anuncio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier “Chicharito” Hernández tiene mucho tiempo libre desde que Los Ángeles Galaxy fueron eliminados en la MLS. El mexicano no pudo trascender con su equipo a los Playoffs de la liga de Estados Unidos y, en este sentido, el delantero azteca ha tenido bastante tiempo de ocio, incluso como para participar en la película del momento: Spider-Man: No Way Home.

A partir de la expectativa que ha dejado la nueva película de Marvel, “Chicharito” no dejar de escapar la oportunidad para expresar con humor su participación en el filme.

Javier Hernández ha sido criticado a lo largo de su carrera por algunos fallos insólitos de cara al gol. Sin embargo, en lugar de molestarse ante los cuestionamientos, “Chicharito” publicó un video a través de TikTok en el que un error garrafal tiene influencia en la película de Spiderman al golpear a uno de los villanos del superhéroe.

Este error se remonta a la temporada 2020, aquellos inicios oscuros del mexicano dentro del conjunto estadounidense. Aquel fallo fue en un duelo contra Vancouver. Para ese entonces, Hernández se peleaba un puesto en el once titular de Los Ángeles Galaxy, una situación totalmente contrastante con la temporada anterior.

“Chicharito” sigue esperando su llamado en El Tri

El delantero azteca tuvo una destacada participación en la última temporada de la MLS. Con 17 goles y 3 asistencias, Javier Hernández intentó meter a Los Ángeles Galaxy en la siguiente ronda, pero no fue suficiente para trascender y tampoco para que Gerardo Martino lo tomara en cuenta para la selección mexicana. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

