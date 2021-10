Chicharito confiesa sus errores en su relación con Sarah Kohan: “No era la mejor pareja, ni el mejor padre que quería ser”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier “Chicharito” Hernández está pasando por momentos agridulces en su carrera. Por una parte, está teniendo actuaciones sobresalientes en la MLS con Los Ángeles Galaxy, pero eso no ha sido suficiente para una selección de México que continúa excluyéndolo. Por otra parte, el futbolista mexicano mantiene una áspera relación la Sarah Kohan, madre de sus hijos. El propio Javier Hernández reconoció ser parte del problema.

“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”, confesó el delantero azteca en una entrevista para el sitio web The Ring.

En las últimas semanas surgió la información de que “Chicharito” le habría pedido a la modelo australiana que no publicara fotografías con el rostro de sus hijos, en las redes sociales.

Sin embargo, la relación entre ambos no parece llegar a buenos puertos y los hijos del futbolista claramente quedan en el medio. Incluso, según informaciones del medio estadounidense TMZ Sports, Sarah Kohan le habría exigido una manutención por sus hijos y la cifra rondaría los $100,000 dólares mensuales. El abogado de la modelo habría argumentado que Hernández “No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores“.

Hasta los momentos, las situaciones extradeportivas no han influido el rendimiento de Javier Hernández dentro del campo. “Chicharito” se mantiene como uno de los máximos goleadores de la liga de Estados Unidos con 14 tantos y a la espera de un difícil, pero no imposible, llamado con la selección mexicana de Gerardo Martino.

