Mexicanos con billeteras top: Carlos Vela y Chicharito se mantienen como los futbolistas mejores pagados en la MLS

La Major League Soccer se ha convertido en una liga de prestigio a nivel continental gracias a las grandes inyecciones de dinero que han hecho posible que destacados futbolistas llegaran a Estados Unidos. En los equipos hay un común denominador y son los respetables salarios, pero cómo todo hay quienes se alejan del resto. En este sentido, Carlos Vela y Javier Hernández se mantienen como los futbolistas mejores pagados de la liga.

La MLS es una mezcla de jóvenes promesas con grandes figuras de antaño y estos han sido seducidos por grandes cantidades de dinero que incluso sobrepasan jugosas ofertas de Europa. Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, está en la cima de la cadena económica con una compensación garantizada de $6.3 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte de la Asociación de Jugadores de la MLS.

Sin embargo, un ex compañero de El Tri le sigue muy de cerca. “Chicharito” percibe $6 millones de dólares y se ubica en la segunda posición. El top 5 lo competan futbolistas de la talla de Gonzalo Higuaín del Inter de Miami ($5.79 millones de dólares), Alejandro Pozuelo de Toronto FC ($4.69 millones de dólares) y el recién llegado al Atlanta United, Luiz Araujo ($3.94 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

La MLS, una pesada mina de oro

El fútbol de Estados Unidos ha logrado mantener su estatus económico a lo largo del tiempo. A diferencia de otros países en los que hay proyectos sin continuidad, la MLS puede darse golpes de pecho al presumir su línea deportiva. Para esta temporada la compensación promedio garantizada es de $418.048 millones de dólares. Esto representa un valor a penas más bajo registrada en el mes de mayo que fue de $423.232 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

