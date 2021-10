¡Basta del castigo a “Chicharito”! Las redes sociales piden a Javier Hernández de vuelta en El Tri

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección mexicana está dejando escapar puntos valiosos de local en el Octagonal de Concacaf. El Tri no pudo pasar del empate 1-1 contra Canadá. Bajo estas circunstancias, unas de las falencias del conjunto azteca ha sido la eficacia en el arco rival. En este sentido continúan saliendo los fantasmas de Javier “Chicharito” Hernández, jugador de Los Ángeles Galaxy que ha estado marginado de las listas de Gerardo Martino.

Chicharito perdonalos, no sabes lo que hacen. 🙏🥺 pic.twitter.com/aSqKlFlDwA — Efra Vazquez (@EfraSnchez8) October 8, 2021

México ha marcado un gol en cada uno de sus partidos, menos contra Jamaica, duelo que dio inicio al Octagonal. Sin embargo, durante cada partido se ha visto la falta de precisión de algunos de sus delanteros, entre ellos el naturalizado Rogelio Funes Mori. Ante esta condición los aficionados aztecas han comenzado a pedir nuevamente a “Chicharito”.

Claramente, el regreso de Raúl Jiménez le dio un dolor de cabeza menos a el “Tata”. Pero el delantero de la Premier League necesita recuperar su mejor versión, luego de estar tantos meses fuera de las canchas.

¿Por qué no convocan a chicharito? ( Es pregunta bien ) — SELENA CASTILLO (@SelenaSC95) October 8, 2021

“Chicharito” en ritmo y forma

El atacante de Los Ángeles Gálaxy es uno de los jugadores más determinantes del conjunto de Estados Unidos. Su club marcha por una mala racha, pero sus goles no se han visto afectados. Javier Hernández acumula 12 dianas en la MLS y lo ubican como uno de los máximos anotadores. Chicharito with his 12th goal of the season 💥



(via @MLS)pic.twitter.com/R0yNs62DZe— B/R Football (@brfootball) September 30, 2021

Las redes sociales piden a “Chicharito” de vuelta en México

Te necesitamos chicharito— Brandon Milan (@branmilan) October 8, 2021

Chillen y hagan todo el berrinche que quieran pero el Chicharito metía gol, a lo pndjo pero los metia.— La vida pandémica de Dag (@Thelococorp) October 8, 2021

Cómo lo dije a varios conocidos, @HirvingLozano70 y @Raul_Jimenez9 no es la @LaSeleccionMex ahí se equivoco el tata Martino, está selección le falta mucho, falta un casa gol como @CH14_ o algún otro delantero que hay en México, ya no hay garra.😔— Gerry Andrade (@ranger506) October 9, 2021

El Tata Martino escuchando las críticas por no convocar al Chicharito pic.twitter.com/smKiyWtotm— Kuno Cam9eón (@RafaTR17) October 9, 2021

😭👼 ChichaDios, ten piedad de nosotros, no supimos valorarte y haces mucha falta en la Selección 😭👼



Dibuja: @qucho pic.twitter.com/it0fEIkBIW— MedioTiempo (@mediotiempo) October 8, 2021

Definitivamente hace falta @CH14_ !!! De cabeza, con la espalda, con la nalga, con la nariz, con la barriga, pero la metía!!! https://t.co/7dUaAdvP7Q— David Villegas (@Erik_villegas) October 8, 2021

El chicharito viendo que @miseleccionmx sigue con falta de gol pic.twitter.com/DD4fjfAcyn— 🇦🇹 chup3s Van't schip 🇨🇵 (@chup3sch1va) October 8, 2021

Al parecer el Chicharito ya se enteró de los comentarios de Martino sobre la falta de gol de la selección!!! pic.twitter.com/VMRRxiO82k— Juan Carlos Moreno (@jcm_elpastor) October 8, 2021

