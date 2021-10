“Chicharito” le habría prohibido a Sarah Kohan que no publicara fotografías en las que saliera el rostro de sus hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier “Chicharito” Hernández está sumergido dentro de una mezcla de emociones. El delantero mexicano vive un gran momento con Los Ángeles Galaxy, pero no es convocado por Gerardo Martino para que defienda los colores de El Tri. Además, su vida personal no estaría pasando por un buen momento. Desde hace meses se habla de los conflictos entre el azteca y su pareja, Sarah Kohan.

Sin embargo, estos problemas estarían afectando a sus hijos. Según informaciones de Chamonic3, Javier Hernández le habría prohibido a su pareja publicar fotografías del rostro de ellos en redes sociales. Estos reportes han sido difundidos por varios medios y, al ver las cuentas personales de la modelo australiana, se puede notar cómo han cambiado las imágenes con sus hijos.

“Me dicen que ‘Chicharito’ Hernández le prohibió a su esposa Sarah, volver a mostrar la cara de sus hijos en sus redes sociales. Por eso, desde hace días solo muestra la espalda, el perfil, pero no su carita”, explicaba el reporte. View this post on Instagram A post shared by Sarah Kohan (@sarahkohan)

En este sentido, el delantero azteca extraña los momentos de calma, puesto que actualmente su vida pasa por diferencias con la selección mexicana y problemas en el ámbito personal. Sin embargo, el futbolista de Los Ángeles Galaxy no ha arrastrando estos casos extra deportivos dentro del campo. “Chicharito” acumula 12 goles en la MLS y aunque su equipo está en horas bajas, el mexicano sigue dando la cara sobre el engramado. Chicharito with his 12th goal of the season 💥



(via @MLS)pic.twitter.com/R0yNs62DZe— B/R Football (@brfootball) September 30, 2021

