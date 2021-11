El príncipe Carlos no hizo ningún comentario sobre el color de piel de su nieto Archie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las revelaciones más explosivas que los duques de Sussex realizaron en su entrevista con Oprah Winfrey, y que más dio que hablar entonces, tenía que ver con la forma en que la monarquía británica reaccionó ante la ascendencia de la antigua actriz. Según explicaron ellos ante las cámaras, un miembro de la familia real incluso especuló en voz alta antes del nacimiento de su primogénito Archie acerca del color de piel que heredaría el niño en vista de que la madre de Meghan es afroamericana.

El matrimonio nunca quiso desvelar la identidad de esa persona, aunque sí aclaró que no había sido ni la reina Isabel II ni su difunto marido el duque de Edimburgo, pero un nuevo libro titulado ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ asegura que se trató del príncipe Carlos.

Según esta versión de los hechos, el padre de Enrique le preguntó a su esposa Camila qué aspecto creía que tendrían sus nietos, y aunque en un principio ella reaccionó con sorpresa, en seguida se recuperó y le respondió que seguramente serían unos niños preciosos. Fue entonces cuando Carlos aclaró aparentemente que se estaba refiriendo a su complexión.

Sin embargo, desde Clarence House -su residencia oficial- han desmentido esa teoría por medio de un comunicado público muy tajante: “Esto es pura ficción y no merece la pena realizar más comentarios al respecto”, han afirmado.