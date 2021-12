Horóscopo de diciembre 2021: qué traen los astros este mes para tu signo del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

ARIES

Tus planetas este mes. En una reunión familiar, dejan de lado rispideces del pasado. La sensación de “regreso a casa” y de “pertenecer” te va a permitir hilar historias, rescatar recuerdos de la infancia y reparar lazos consanguíneos. Un antes y un después dentro de ti y en tu participación dentro del clan.

Dónde tomar acción. Marte en Escorpio y Urano en la zona del dinero promueven que no postergues resolver asuntos pendientes de finanzas conjuntas. Patear para más adelante decisiones en este sentido va a generar que los avisos sean cada vez más estrepitosos.

Amor y sexo. Se encienden los motores del amor al mejor estilo Aries: deseo desbordante, pasión ilimitada y atracción a primera vista. Disfruta del amor y del sexo sin consumarte en la conquista: no esperes una respuesta inmediata, dale lugar a la receptividad.

El desafío. No a los melodramas.

La oportunidad. Explorar otra dirección laboral.

Tu aliado. Con Acuario, un encuentro necesario.

TAURO

Tus planetas este mes. Con la Luna en tres y con Júpiter ubicado en la zona del trabajo, vas a lograr actuar como agente de ecuanimidad con colegas de posturas diferentes logrando una coordinación impecable. Tu excelente desempeño se capitaliza y trae recompensas a partir del 21, así que será un final de 2021 a lo grande.

Dónde tomar acción. Durante todo este ciclo, tu fuerte es la comunicación. En tu trabajo y con todos (incluso con amigos), lo que digas, lo que transmitas, lo que escribas va a incomodar, pero definitivamente también va a transformar. Pescar la diferencia entre autoridad y autoritarismo es tu gran aprendizaje y la tarea de este mes.

Amor y sexo. Entusiasmo, optimismo, diversión. Recuperas la confianza y la sensación de sentirte con muy buena compañía con quien estés transitando las cuestiones del amor. Todo para disfrutar.

El desafío. Dejar que lo nuevo te modifique y te impulse.

La oportunidad. Explorar a fondo los entretelones que se juegan detrás del manejo del poder.

Tu aliado. Cáncer percibe lo que necesitas.

GÉMINIS

Tus planetas este mes. Apertura, sagacidad y creatividad intelectual con Mercurio y Marte en la zona del trabajo. Establecer conexiones, dar a conocer tu talento e intercambiar es la consigna de este tiempo. Multiplicidad, sí, pero armándote un plan constructivo y práctico para no dispersarte.

Dónde tomar acción. Con Júpiter y Saturno en casa nueve, hacer síntesis y encontrar el hilo conductor entre una serie de situaciones aisladas en tu vida que están todavía bajo un signo de pregunta es parte del regalo de este cielo, y por otra parte, comenzar a disfrutar del encuentro con maestros y viajar como proyectos cercanos casi inmediatos.

Amor y sexo. Con tu amor, más estructura, más definición. Si no estás en pareja seriamente, vas a estar considerando qué realidad vincular estás atrayendo. Ojo con la tendencia a regalarle tu brillo a la otra persona.

El desafío. Confrontar con tus fantasmas internos.

La oportunidad. Cumples con lo prometido.

Tu aliado. Leo te muestra tu luz interior.

CÁNCER

Tus planetas este mes. Confía en tus cambios personales. Saturno en tu casa ocho está ayudándote a entender que es tiempo de soltar lo que no va más. Además: con operatividad y con éxito te instalas en un proyecto laboral independiente.

Dónde tomar acción. Con la Luna en tu signo, tu instinto maternal se va a desplegar con todos los colores. Pero también vas a levantar defensas enormes si te sientes insegura. Aprender a encontrar el punto medio entre lo conocido y lo desconocido es tu tarea. Con amigos, se viene un proyecto fabuloso para el verano.

Amor y sexo. No conviertas a tu pareja en hijo/a, porque de esta manera lo erótico se desvirtúa y desaparece de la escena del amor de la noche a la mañana. Vas a recibir señales concretas de la calidad de vínculo que estás construyendo. Lo mejor, a partir del 23.

El desafío. No pierdas tiempo en cavilaciones.

La oportunidad. Con la potencia de tu intención, abres caminos que parecían colapsados. Prueba.

Tu aliado. Piscis te espera.

LEO

Tus planetas este mes. Con la Luna en tu casa doce y con Marte y Mercurio en la zona del hogar, avanzas hacia lo más profundo de tu historia personal. Pero atento: no te pierdas en los puntos ciegos del pasado porque esto exacerba la amnesia. Capitaliza la información para adueñarte del andar de tu destino.

Dónde tomar acción. “Soltar para cambiar” es la frase perfecta en lo laboral. Están dadas todas las posibilidades a partir del 19. Una parte tuya tiene que aflojar, tiene que ceder para que puedas llegar a jugar ese rol, esa actividad o esa vocación que en verdad te representa.

Amor y sexo. Conocerte mejor, dice Saturno, para apuntar a un vínculo maduro y estable. Júpiter dice mayor expansión y entrega personal en la relación. Entonces: iniciativas compartidas con los pies en la tierra.

El desafío. Pasarle la posta de tus decisiones a tu “adulta energética”.

La oportunidad. Darles más impulso a tus finanzas.

Tu aliado. Capricornio te muestra lo fuerte que eres.

VIRGO

Tus planetas este mes. Con la Luna y con Saturno en la zona seis de tu rueda zodiacal, vas a cumplir con lo agendado a rajatabla. Tu mirada y tu energía, puestas en varios frentes laborales a la vez. Tu pericia logra frenar a tiempo una hecatombe y marca varios puntos a tu favor para crecer dentro de tu actividad.

Dónde tomar acción. A partir del 16, alivio económico luego de un período de tener que poner freno de mano a gastos que no podías abarcar. Además, lo que dices impacta fuertemente en tu entorno. Tu palabra va a incomodar a algunos, pero va a ser valiosa por los cambios que va a generar.

Amor y sexo. Descubres en la relación un fluir de compasión y de espiritualidad sorprendente. Se abre un circuito de conexión con tu amor que pasa los límites de lo esperado. Todo muy bien. Pero un solo consejo: no idealices.

El desafío. Atreverte a fluir en lo no planificado.

La oportunidad. Un estallido de alegría recorre tu centro emocional.

Tu aliado. Una salida atrevida con Géminis.

LIBRA

Tus planetas este mes. Con el Sol en la zona tres, miles de cosas te van a resultar estimulantes y vas a encontrar por lo menos tres alternativas para cada cosa que tengas que elegir (lo que definitivamente te va a complicar un poco la existencia). El universo te propone practicar diversidad e intentar elegir sin tanto rollo.

Dónde tomar acción. En casa saltan todos los tapones y todos los trapitos salen a la luz. Se terminó el tiempo de “silenciar” para mantener a todos tranquilos. Con Plutón en tu casa cuatro y con Marte en Escorpio, es tiempo de hacer limpieza profunda de eso que todos saben y nadie dice. La claridad sana presente, pasado y futuro.

Amor y sexo. Cambios importantes en una relación en la que ya estés. Vas a estar practicando empoderamiento y coraje en cada encuentro (con tu amor ¡y con quien sea!). Tus endorfinas, bien sueltas de cuerpo.

El desafío. Emanciparte de inhibiciones autoimpuestas.

La oportunidad. Sentir el impacto de tu presencia.

Tu aliado. Escorpio aplaude tu valentía.

ESCORPIO

Tus planetas este mes. Con Marte en tu signo, vas a estar dándole autoridad a tu deseo. En tu trabajo, debatir va a ser la mejor estrategia (sin intentar dominar para convencer). A partir del 22, momento perfecto para poner en práctica conocimientos adquiridos hace poco. Los resultados: sorprendentes.

Dónde tomar acción. Tomás decisiones personales que generan alegría en toda la familia. Vas a estar festejando dar ese paso que te resultaba altamente desafiante. Cambios importantes dentro de la estructura del clan. Con hermanos, una confidencialidad que te lleva a alcanzar un sentimiento de pertenencia reparador.

Amor y sexo. Deja que tu cabeza escuche lo que dice tu corazón, permite que el sentir le gane terreno al argumento. Así, todas las decisiones que tomes en el plano del amor van llevarte a puerto feliz.

El desafío. Cortar lazos familiares apretados.

La oportunidad. Éxito con tu sapiencia profesional.

Tu aliado. Géminis aporta lo que necesitas.

SAGITARIO

Tus planetas este mes. Con Mercurio en tu casa doce, una mezcla de emociones que no vas a poder manejar y, a la vez, mucho ingenio. Lo mejor de esta yunta es que vas a lograr encontrar el hilo conductor entre la información que te ofrece tu universo material y tus sueños. Anótalos.

Dónde tomar acción. Vas a subir con confianza a las montañas más altas en el área laboral. A partir del 14, encaras una tarea ardua con responsabilidad, de enormes esfuerzos, pero de logros que te van a llevar a plantarte firmemente frente a personas que son para ti maestros o puntos de referencia importantes.

Amor y sexo. En el amor se abre un campo de experiencia sorprendente con alguien que propone una empatía clara y atractiva. No es un mes para estar sola. Si ya estás en pareja, algo en la relación hace que el vínculo se vuelva mucho más apasionado. ¡Enjoy!

El desafío. Descubrir la magnitud de tu propio psiquismo.

La oportunidad. Sorpresa económica con viento a favor.

Tu aliado. Capricornio apoya tu decisión.

CAPRICORNIO

Tus planetas este mes. Con Plutón y Venus en tu signo y con Marte en Escorpio en la zona once, vas a buscar maneras de participar en proyectos colectivos con una posición dominante y, a la vez, con mucho carisma. Se va a sentir el poder de tu experiencia en todo lo que encares. En tu trabajo, una alegría extra totalmente envuelta de “lo sorprendente”.

Dónde tomar acción. No postergues ese proyecto creativo que está en cartera esperando que le des curso y forma. Además, alivio luego de un período de gastos extras. Todo suma: sirvieron para que hagas cambios en el manejo de tus recursos.

Amor y sexo. Con tu amor, la sensación de estar con quien quieres estar. En un diálogo abundante y nutritivo, todo fluye en una química y una intimidad que facilitan todo. Pero ojo: ¡tu pareja no es tu refugio! No le des lugar a la dependencia.

El desafío. No disipar tu energía en muchas cosas a la vez.

La oportunidad. ¡Chau a los miedos! Dejan de tener lugar en tu cuerpo y en tu psique.

Tu aliado. Leo ordena tus ideas.

ACUARIO

Tus planetas este mes. Con la Luna en la zona seis de tu rueda zodiacal, vas a ver el orden o el desorden que habita en lo que te rodea todos los días. En tu cuerpo, especialmente en la zona digestiva, y en tu casa, en tus roperos. Allí, habrán señales sobre la necesidad de mover la energía más equilibradamente.

Dónde tomar acción. Movimientos inestables, aun en tu trabajo. Cuando el afuera se mueve, la estrategia es estar “quieta” en tu interior para no salirte de pista. Airear hábitos laborales trae aventura. En lo laboral, va a ser muy bueno lo que venga a partir del 20.

Amor y sexo. Encuentros de destino (encuentros de “otras vidas”, te dirían los astrólogos esotéricos). El pasado llega para aclarar algo, no para confundirte. En el amor, sique la línea de lo que tu corazón te esté diciendo, no te vas a equivocar.

El desafío. Salí de tu zona de confort.

La oportunidad. Estás en el camino de la vanguardia de ideas. Explóralas.

Tu aliado. Tauro te enseña fuerza de voluntad.

PISCIS

Tus planetas este mes. Durante este mes, con la Luna en tu zona cinco, toda tu energía, puesta en un proyecto donde tu individualidad es valorada y aplaudida. Empiezas a tener una autoimagen mucho más empoderada y vital. Además, encuentro y abrazos con amigos que sanan las distancias.

Dónde tomar acción. Tus sugerencias te permiten ganar terreno en lo laboral. Confía en tu sabiduría. A partir del 23, cambios dentro de un viaje que tenías en agenda desde hacía tiempo. No te inquietes, todo resulta mucho más estimulante que lo que habías planeado.

Amor y sexo. Venus en Plutón implica intensidad en tus encuentros con todos. Lo importante es lo que hagas tú con esa potencia que esta yunta explosiva propone. Si encauzas armónicamente esta energía para el lado del deseo sin confrontaciones, va a surgir una afinidad compartida cada vez más consistente.

El desafío. Activar el poder que tiene soltar lo viejo.

La oportunidad. Importante premio a tu creatividad.

Tu aliado. Virgo propone un ambiente confiable.

Por Ana Bilsky

