VIDEO: José Eduardo Derbez confesó lo difícil que fue trabajar con su mamá, Victoria Ruffo

La reconocida actriz Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo Derbez trabajaron juntos por primera vez en un proyecto de él y aunque esto podría resultar cómodo y hasta cierto punto divertido para ambos, la realidad es que no fue así, pues de acuerdo con el también hijo de Eugenio Derbez las cosas resultaron un poco complicadas.

Aunque la actriz hará un cameo en la cinta “El roomie”, es algo que el conductor de Miembros al Aire calificó como muy padre, pero también resultó intimidado al tener que colaborar con la institución que es su madre. Tanto fue su nerviosismo que terminaba con las manos sudadas, declaró para medios de comunicación.

El joven comediante detalló que esta cinta será testigo de un momento histórico ya que por primera oportunidad actuará junto a Ruffo, su mamá y estrella de pantalla chica en México.

Pese a su amplía carrera en el entretenimiento, Victoria Ruffo nunca había tenido la oportunidad de trabajar junto a uno de sus hijos, pero afortunadamente esto cambiará en los próximos meses ya que por primera vez compartirá créditos junto a uno de ellos.

Una de las preguntas que le realizaron a José Eduardo Derbez es sobre su futuro en pareja, especialmente su si se convertiría en padre de familia. Él, de manera tajante dijo que aún no está en edad de serlo.