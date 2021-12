Alec Baldwin: las frases más importantes de la primera entrevista al actor tras incidente de “Rust”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de varias semanas en silencio y con bajo perfil, el actor Alec Baldwin hizo su reaparición ante las cámaras luego del trágico accidente ocurrido en el set de filmación de la película “Rust”, que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, dando mucho de qué hablar por las intensas revelaciones que hizo. ¡Aquí te las compartimos!

Esta semana el mundo entero se conmocionó luego de que el protagonista de cintas como “Pearl Harbor” y “La Caza al octubre rojo” concediera una entrevista llena de emociones que duró una hora con el presentador principal de la cadena ABC, George Stephanopoulos.

Durante su charla con el comunicador, Alec Baldwin se sinceró sobre lo ocurrido minutos antes, durante y después del lamentable fallecimiento de la directora de fotografía de “Rust”, y durante ello dejó caer varias bombas que dejaron al público que siguió la transmisión, con la boca abierta. Por aquí te compartimos las frases más impactantes de dicha entrevista.

Un tributo a Halyna Hatchins

“La primera vez que la conocí (a Hatchins) sabía que tenía esa chispa, que iba a trabajar ese día y lograr la toma que quisiera. Hablamos de eso. Tenía esa intensidad. Apenas hablábamos un poco y nos poníamos a trabajar (…) Cuando pasó lo que pasó y escuché cómo sus amigos hablaban de ella, entendí la calidad de persona que era”.

“No soy la víctima”

“No soy la victima. Hay una victima. Una mujer murió. Mi amigo esta herido, porque él es mi amigo. Quiero asegurarme que no piensen que yo soy la victima. Aquí hay claramente dos víctimas, y no soy yo”.

“No apreté el gatillo”

“Ese día hice lo mismo que hacía cada día en la filmación de esta película (…) Me dijeron COLD GUN, que significa que no hay bala real (…) esto era un ensayo de marca, donde ella tiene que decidir dónde poner la cámara. Ella me decía dónde posicionar el arma. Ella estaba de frente. No se suponía que se disparara el arma ahí. Le pregunto si ella puede ver cómo se suponía que debía gatillar. Ahí es cuando el arma se disparó. Nunca gatillé, jamás apuntaría contra alguien y gatillaría“, dijo a las cámaras.

Los estragos de la tragedia

“Yo tengo seis hijos ahora con Hilaria, y pienso… este niño ahora se quedó sin madre. Este niño no tiene más una madre. Y no hay nada que pueda hacer para que eso no sea así“.

La respuesta a Donald Trump

“El ex presidente de los Estados Unidos dijo que yo la había matado a propósito. Cuando pensé que esto no podía ser más surrealista. Hubo gente que me demandó antes de que Matthew (esposo de Hatchins) me demandara, con razón, a favor de su hijo. Aquí hay algo”.

Te puede interesar:

•La esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, reveló que sus hijos saben de la delicada situación en la que está involucrado el actor

•Alec Baldwin asegura no haber apretado el gatillo de la pistola que terminó matando a Halyna Hutchins

•VIDEO: Alec Baldwin rompe en llanto al hablar de la muerte de Halyna Hutchins en Rust