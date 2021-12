A Sting no le preocupan los reconocimientos monárquicos: “Estoy en la misma categoría que James Bond”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pese a ser uno de los músicos más aclamados de la historia del rock y haber vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, Sting ha vuelto a dejar patente su escaso interés en seguir recibiendo premios y distinciones. Concretamente, el que fuera líder de la exitosa banda The Police aseguró que no le preocupa en lo más mínimo no haber sido nombrado todavía caballero de la Orden del Imperio Británico: un título que ostentan compatriotas tales como Elton John, Rod Stewart, Mick Jagger o Tom Jones.

Gordon Summer -como se llama realmente el cantante- recordó en su última entrevista que ya goza de la distinción de “comandante”. “Ya soy oficialmente comandante, por lo que ya estoy en la misma categoría que James Bond. No me importa, la verdad, estoy muy contento así. El caso es que ‘Sir Sting’ no me suena demasiado bien”, bromeó el astro de la música en conversación con el diario The Sun. Su pertenencia a la orden se remonta al año 2003 y la medalla le fue entregada por la mismísima Isabel II.

Sting también ha puesto de manifiesto que, a estas alturas de su vida y de su trayectoria artística, los números no le quitan el sueño. Y es que el artista es consciente de que ha publicado su último trabajo discográfico, The bridge, al mismo tiempo en que han salido al mercado los últimos álbumes de Adele y Ed Sheeran, 30 y Equals, respectivamente. El músico cree, y no le falta razón, que estos lanzamientos “eclipsarán” notablemente sus nuevas canciones. “Yo no trato de competir con Adele ni con Ed, la verdad es que son geniales. Para mí este es el mejor momento para lanzar un nuevo disco, con independencia de si es eclipsado. Grabarlo ha sido muy terapéutico y ha salvado mi salud mental”, explicó tajante.

También te puede interesar:

-Sting se rompe un brazo y tiene que ser operado

-La controversial razón por la que Sting escribió su icónico tema “Every Breath You Take”